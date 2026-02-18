Luto en el cine: muere Tom Noonan, actor de ‘RoboCop’, a los 74 años

El mundo del cine despide a uno de sus rostros más singulares. Tom Noonan, actor de imponente estatura y mirada penetrante, falleció a los 74 años, dejando tras de sí una filmografía diversa y un legado que marcó a generaciones.

La noticia fue dada a conocer por su amiga y compañera de escena Karen Sillas, quien compartió un emotivo mensaje para anunciar que el actor murió en paz el pasado Día de San Valentín de 2026. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

Un adiós lleno de gratitud

Sillas, quien trabajó junto a Noonan en la obra y posterior película What Happened Was…, recordó la experiencia como un punto de inflexión en su carrera artística. En su mensaje, destacó no solo el talento del actor, sino también su calidad humana y el privilegio de haber compartido escenario con él.

La adaptación cinematográfica de What Happened Was..., dirigida y escrita por el propio Noonan, es considerada por muchos críticos como una de las películas independientes más influyentes del cine estadounidense de los años noventa.

Tom Noonan

De los escenarios teatrales a Hollywood

Nacido en 1951 en Greenwich, Connecticut, Noonan inició su camino artístico en el teatro. En 1978 formó parte de la producción original Off-Broadway de Buried Child, obra del dramaturgo Sam Shepard, una experiencia que fortaleció su formación escénica y lo posicionó como un actor de gran intensidad dramática.

Su salto al cine llegó en 1980 con la comedia dramática Willie & Phil, seguida ese mismo año por participaciones en Gloria y Heaven's Gate. Sin embargo, el reconocimiento internacional llegaría pocos años después.

Tom Noonan

El villano perfecto del thriller ochentero

En 1986, Noonan alcanzó un punto crucial en su carrera al interpretar a Francis Dolarhyde en Manhunter, el inquietante asesino que se enfrenta al agente del FBI Will Graham, encarnado por William Petersen. Su actuación fue elogiada por la crítica por su complejidad psicológica y su perturbadora serenidad.

Un año más tarde, sorprendió al público al dar vida al monstruo en The Monster Squad, aportando una inesperada carga emocional al icónico personaje de Frankenstein. El director Fred Dekker lo describió como un caballero y un erudito.

Tom Noonan

De ‘RoboCop 2’ a Schwarzenegger

En 1990, Noonan se integró al universo de la ciencia ficción como el temible Caín en RoboCop 2, secuela del clásico protagonizado por Peter Weller. Su personaje, líder de un cártel y posterior encarnación del letal RoboCop 2, reforzó su imagen como antagonista imponente en la pantalla grande.

Tres años después, compartió créditos con Arnold Schwarzenegger en El último gran héroe, donde interpretó al asesino conocido como “El Destripador”, enfrentándose al héroe de acción dentro de una sátira metacinematográfica.

AAAT*