"Hay cosas que ajustar": Lupita Villalobos reconoce etapa difícil con su esposo, Juan

En medio de versiones que circularon en redes sociales, la creadora de contenido Lupita Villalobos se refirió públicamente a su relación con su esposo, Juan, y confirmó que atraviesan una etapa compleja, aunque sin ruptura.

Las declaraciones surgen luego de que se generaran distintas interpretaciones sobre su vida personal, lo que la llevó a compartir parte de su experiencia actual y el contexto detrás de los rumores.

Durante su testimonio, Lupita Villalobos explicó que, si bien no se encuentra en una situación negativa en términos generales, sí enfrenta un proceso emocional que implica matices.

“No te puedo decir que estoy en mi mejor momento… pero tampoco me puedo quejar de mi vida”, señaló al describir su estado actual.

En ese contexto, confirmó que su relación con Juan atraviesa una etapa de ajustes:

“Sí honestamente estoy pasando un momento complicado en mi relación con Juan… pero la estamos tratando desde el respeto y el amor”.

La influencer también destacó que su vínculo con su esposo comenzó antes de su crecimiento en redes sociales, lo que, en su opinión, ha sido clave en su desarrollo personal y profesional.

“Creo que tu pareja forma parte de tu éxito o tu derrota… en mi caso, Juan me ha sumado increíblemente”.

El impacto de los rumores en su vida personal

Villalobos explicó que la situación se intensificó cuando surgieron versiones externas relacionadas con su relación, lo que generó una presión adicional al proceso personal que ya atravesaba.

La creadora señaló que, en esta ocasión, decidió no hablar de inmediato, aunque eso permitió que otras narrativas tomaran fuerza:

“Siempre he sido muy dueña de mis historias, pero esta vez no he hablado y otras personas están haciendo historia de mis historias”.

La exposición mediática ha sido uno de los factores que, según explicó, influyen en la complejidad del momento que vive. En entrevista con Yordi Rosado en su podcast, abordó la dificultad de gestionar una relación personal mientras se mantiene una vida pública activa.

También planteó la idea de que no todas las relaciones atraviesan escenarios extremos, sino que existen procesos intermedios que no siempre son visibles o comprendidos.

“Siento que es válido decir ‘no sé’… hay cosas que se tienen que ajustar”, afirmó.

Los “grises” en las relaciones

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la dificultad de comunicar estados emocionales que no son definitivos. Villalobos describió esta etapa como un espacio intermedio, lejos de las categorías absolutas.

“De los términos medios o de los grises no hablamos… pero los grises son muy complicados de entender”, explicó.

En ese sentido, señaló que este tipo de procesos requieren tiempo y no siempre tienen una respuesta inmediata, especialmente cuando se desarrollan bajo la mirada pública.