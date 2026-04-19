Lupita Villalobos revela intento de secuestro en Monterrey; “me bajaron del taxi y me golpearon”

La creadora de contenido Lupita Villalobos compartió en una entrevista con Yordi Rosado un episodio ocurrido en 2019, cuando fue víctima de un intento de secuestro en Monterrey tras salir de un concierto. Su testimonio describió un ataque directo, ocurrido mientras viajaba en taxi junto a una amiga.

Según narró, los hechos ocurrieron mientras circulaba por la avenida Constitución. Durante el trayecto, el conductor del taxi detuvo la unidad bajo el argumento de una falla mecánica.

Fue en ese momento cuando dos camionetas rodearon el vehículo, bloqueando cualquier salida. De una de ellas descendió un hombre que se dirigió directamente hacia la puerta donde se encontraba Villalobos.

“Me bajó del cuello del taxi para subirme a la camioneta”, relató sobre el inicio del intento de privación de la libertad.

Lupita Villalobos forcejeo contra su agresor

Villalobos explicó que intentó resistirse desde el primer momento. Al ser obligada a subir al vehículo, logró oponer resistencia y se produjo un forcejeo con el agresor.

La creadora de contenido contó que intentó escapar en varias ocasiones, pero fue derribada y golpeada en el suelo, recibió agresiones directas en distintas partes del cuerpo, pero logró responder físicamente durante el enfrentamiento.

“Nos dimos como vatos”, describió al referirse al intercambio de golpes con el atacante.

Durante el forcejeo, señaló que sufrió una herida y múltiples impactos, incluyendo golpes en las costillas.

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Lupita Villalobos cuenta cómo logró escapar

La creadora explicó que el intento de secuestro no se concretó debido al tiempo que tomó el enfrentamiento. Según su relato, uno de los involucrados presionó para abandonar la acción ante el riesgo de prolongar la situación en vía pública.

“Para un secuestro tienen como que tiempo… ya era mucho forcejeo”, indicó.

En medio del intento por huir, Villalobos logró zafarse, aunque el agresor aún la sujetó del cabello y la arrastró sobre el pavimento.

“Me arrastró por Constitución y me quemó toda la pierna”, detalló.

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Secuelas físicas y recuerdo activado años después

El episodio dejó consecuencias físicas, entre ellas lesiones en las costillas. Años después, el recuerdo volvió de forma inesperada durante un entrenamiento.

Villalobos relató que, mientras realizaba un sparring, recibió un golpe que le hizo revivir el momento del ataque:

“El dolor me conectó y me remonté al 2019”

En ese instante, explicó que experimentó una reacción asociada al recuerdo del evento, vinculando la sensación física con la agresión vivida años atrás.

bgpa