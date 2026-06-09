Muere Natalie Ng, actriz y exfinalista de Miss Hong Kong, a los 51 años

Natalie Ng Man-yan, actriz hongkonesa y exfinalista de Miss Hong Kong, murió a los 51 años tras enfrentar cáncer de mama. La noticia fue confirmada por su familia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde informaron que falleció en paz mientras dormía en un hospital.

De acuerdo con el mensaje familiar, Natalie Ng fue ingresada al hospital la noche del domingo y durante sus últimos días recibió la visita de familiares y amigos cercanos. Su muerte ocurrió el martes 9 de junio.

La actriz había compartido públicamente su diagnóstico de cáncer de mama y, durante los últimos años, actualizó a sus seguidores sobre la evolución de la enfermedad y su tratamiento.

¿Qué se sabe de la muerte de Natalie Ng?

La familia de Natalie Ng confirmó que la actriz falleció pacíficamente mientras dormía en el hospital. En el comunicado publicado en su cuenta de Instagram, sus seres queridos explicaron que fue acompañada en sus últimos días por familiares y amigos cercanos.

“Con tristeza les informamos que Nat falleció pacíficamente mientras dormía en el hospital esta mañana”, señala el mensaje difundido por la familia.

En el mismo comunicado, sus familiares destacaron la fortaleza con la que enfrentó su proceso contra el cáncer y pidieron espacio para vivir el duelo.

“Gracias a todos los amigos que la ayudaron. Por favor, den espacio a la familia y paz para enfrentar esta difícil situación”, agregaron.

Natalie Ng compartió su proceso contra el cáncer de mama

Natalie Ng había revelado públicamente su diagnóstico de cáncer de mama dos años antes de su muerte. Desde entonces, utilizó sus redes sociales para hablar sobre su tratamiento, sus recaídas, los efectos de los medicamentos y los momentos difíciles de la enfermedad.

En abril, la actriz contó en Facebook que los medicamentos la hacían sentirse muy mal, aunque también compartió que pudo disfrutar de una noche en un concierto que le trajo recuerdos de su adolescencia.

Su familia recordó que, a pesar de la enfermedad, Ng se mantuvo fuerte y valiente, y que durante ese tiempo logró cumplir sueños y hacer cosas que no había imaginado.

“En este camino contra el cáncer, Natalie fue fuerte y valiente. En un tiempo limitado hizo muchas cosas que no pensaba, realizó muchos sueños y su energía positiva también contagió a muchos compañeros de viaje para enfrentar juntos la enfermedad”, señalaron sus familiares.

¿Quién era Natalie Ng?

Natalie Ng Man-yan fue una actriz y figura pública de Hong Kong. Ganó notoriedad en 1998, cuando participó en el certamen Miss Hong Kong y obtuvo el tercer lugar, como segunda finalista.

Después del concurso, desarrolló una carrera en televisión y entretenimiento, particularmente vinculada a la industria de Hong Kong. Medios locales la recordaron por su paso por TVB y por su presencia en distintos proyectos televisivos.

Aunque su nombre volvió a tomar fuerza por la manera en que compartió su proceso de salud, Natalie Ng también fue reconocida por su etapa como reina de belleza y por su trabajo como actriz.

Su enfermedad avanzó en los últimos años

De acuerdo con medios asiáticos, Natalie Ng había revelado en 2024 una recaída de cáncer de mama, y posteriormente informó que la enfermedad había avanzado a etapa cuatro. Algunos reportes señalaron que el cáncer se había extendido a otros órganos, incluidos hígado, huesos y cerebro.

Aun así, la actriz mantuvo una presencia activa en redes sociales, donde hablaba de su tratamiento, de sus síntomas y de la manera en que intentaba sostenerse emocionalmente durante la enfermedad.

bgpa