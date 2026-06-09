Claudio Yarto defiende el tratamiento que lo ayudó a dejar el alcohol tras dichos de Imelda Tuñón

Claudio Yarto habló sobre el uso de naltrexona, el medicamento al que también habrían recurrido figuras como Pablo Montero y Julián Figueroa, y defendió los efectos que tuvo en su propio proceso para superar su dependencia al alcohol.

En entrevista con Venga la Alegría, el líder de Caló contó que él también utilizó implantes de naltrexona y aseguró que, en su caso, el tratamiento lo ayudó a dejar por completo el deseo de beber.

Sus declaraciones surgieron en medio de la conversación pública alrededor de este medicamento, luego de que Imelda Garza Tuñón sugiriera en su momento dudas sobre el uso de naltrexona en el caso de Julián Figueroa.

“La medicina no te puede matar”, dijo Yarto durante la entrevista, al defender el tratamiento y hablar desde su experiencia personal.

Claudio Yarto cuenta que usó implantes de naltrexona

Claudio Yarto explicó que recurrió a la naltrexona como parte de su proceso para dejar las adicciones. Aunque no entró en detalles sobre qué sustancias consumía, señaló que su nivel de adicción era alto y que, en su caso, el tratamiento tuvo resultados positivos.

“No sé cuál era la jugada que traía Julián, pero cada quien habla de cómo le fue en la feria. A mí me fue muy bien, aquí me tienes, vivo”, dijo el cantante.

Yarto también comparó su experiencia con la de Julián Figueroa, aunque aclaró que no sabía exactamente qué sustancias habría consumido el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia.

“Sinceramente, yo no sé qué tantas sustancias se habrá metido Julián, pero yo creo que yo me metí más que él”, expresó.

“La naltrexona no es una sustancia mágica”

Aunque Claudio Yarto defendió el uso del medicamento, también dejó claro que no se trata de una solución automática.

“La naltrexona no es una sustancia mágica”, afirmó.

El cantante explicó que se colocó dos implantes. Según relató, el primero le duró aproximadamente un año y después se aplicó un segundo.

“El primero me duró un año a mí y luego, al otro año, me volví a poner el siguiente”, contó.

Yarto insistió en que, antes de que cualquier medicamento pueda ayudar a una persona con una adicción, debe existir compromiso personal para sostener el tratamiento y enfrentar el consumo problemático.

¿Qué dijo Claudio Yarto sobre sus efectos?

El integrante de Caló aseguró que, desde su experiencia, la naltrexona le quitó el deseo de volver a consumir alcohol o sustancias.

“Yo siento que a mí hasta me lo quemó porque, en verdad, no tengo ni ganas, ni se me antoja, ni me acuerdo, ni tengo pensamientos alcohólicos”, dijo.

También explicó que, de acuerdo con la información que recibió cuando recurrió al tratamiento, el medicamento actúa sobre el sistema límbico y sobre la sensación primaria asociada al gusto por la sustancia.

Sin embargo, esta explicación corresponde a su experiencia personal y a la forma en que él entendió el tratamiento. Médicamente, la naltrexona es conocida por bloquear receptores opioides y reducir los efectos placenteros asociados con el alcohol y los opioides, lo que puede ayudar a disminuir el deseo de consumo en algunas personas.

¿Qué es la naltrexona y para qué se usa?

La naltrexona es un medicamento utilizado en el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol y del trastorno por consumo de opioides. Actúa bloqueando los efectos de los opioides y reduciendo la recompensa o sensación placentera asociada al consumo de alcohol.

La naltrexona puede utilizarse como parte de un tratamiento para el consumo de alcohol y opioides, aunque debe indicarse y supervisarse por personal médico. Para el trastorno por consumo de alcohol puede administrarse en forma de pastilla; también existe una presentación inyectable de liberación prolongada.

MedlinePlus advierte que la naltrexona puede causar daño hepático si se toma en dosis altas, por lo que las personas con antecedentes de hepatitis o enfermedad del hígado deben informarlo a su médico. También señala que no es probable que cause daño hepático cuando se administra en dosis recomendadas.

El medicamento no sustituye la atención médica

Aunque Claudio Yarto habló de efectos positivos en su caso, especialistas y organismos de salud advierten que la naltrexona no debe usarse sin supervisión médica ni considerarse una cura por sí sola.

El tratamiento de una adicción suele requerir acompañamiento profesional, seguimiento médico, apoyo psicológico y, en algunos casos, otras intervenciones de salud mental o psiquiatría.

Además, en el caso de personas con consumo de opioides, la naltrexona requiere especial cuidado porque puede provocar síntomas de abstinencia si se administra antes de que el organismo esté libre de opioides.