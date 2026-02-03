Luis Fonsi califica de ‘vergonzosas’ las redadas del ICE en Estados Unidos

El artista puertorriqueño Luis Fonsi aseguró que las actuaciones y redadas de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos son lamentables, pues han dejado como saldo la muerte de dos manifestantes en apenas dos semanas.

Siento vergüenza, siento muchas cosas: impotencia, coraje... Porque soy latino y porque soy americano. Al ser puertorriqueños somos americanos, cosa que mucha gente todavía no entiende. Algunas veces pienso que ni nuestro propio presidente (Donald Trump) lo entiende”, precisó Fonsi en entrevista.

El intérprete explicó que se siente identificado con los latinos en Estados Unidos, porque la mayoría son gente buena que ha dejado todo para mejorar y darle un futuro a su familia.

Y ver cómo se les está tratando, cómo se está tratando a todo el mundo, a los mismos americanos... Lo que está pasando con ICE es vergonzoso, es horrible”, añadió.

Además, hizo referencia a la gala de los Premios Grammy celebrada el domingo por la noche en Los Ángeles, donde diversos artistas se manifestaron contra la situación migratoria en el país norteamericano.

De hecho, su colega Bad Bunny exclamó “¡Fuera ICE!” al recoger el Grammy por el Mejor álbum de música urbana gracias a Debí tirar más fotos. “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadunidenses”, dijo al recibir su galardón. Otros artistas como Billie Eilish y Justin Bieber arremetieron también en sus discursos contra las redadas y la política migratoria del gobierno de Trump.

Por ello, Fonsi aseguró que fue una noche muy importante en la que mucha gente se desahogó y animó a usar todas las plataformas para lograr algún cambio.

No podemos tirar la toalla, hay que seguir hablando, hay que seguir tratando de evolucionar y que a esta gente que llega y cruza con una maleta llena de sueños se les trate como seres humanos. Seguimos luchando”, agregó.

El cantante de Despacito estrena uno de los primeros sencillos del que será su próximo álbum —que espera publicar a finales de este año o principios de 2027—. Cambiaré, con el colombiano Feid, mezcla salsa y sonido pop actual.

20 años atrás no me hubiese atrevido a hacer una salsa y es la realidad. ¿Por qué ahora? Porque el mundo ha cambiado, hay menos prejuicios. Las nuevas generaciones no escuchan la música por su género, escuchan la música por sus artistas. No es ese mundo de hace 30 años atrás, que lo primero que uno preguntaba es ‘cuál es el género’”, reflexionó Fonsi.

El artista reconoció que trató de salirse del ritmo salsero para buscar una melodía a guitarra más parecida a su trabajo previo.

Hubiese sido un gran error, por miedo. El error más grande de mi carrera”, añadió tras explicar que Feid y él presentaron su colaboración en las Fiestas de la Calle San Sebastián en San Juan, Puerto Rico.

Esas raíces puertorriqueñas las comparte con Bad Bunny, de quien Fonsi se siente muy orgulloso, porque sus victorias hacen que gane la música, la música latina, los puertorriqueños y el idioma español.

Luis también estuvo recientemente en Europa en la Semana de la Moda de París, luciendo elegante como le gusta.

‘SIGUEN SIN ENTENDER’

El comediante Ricky Gervais lamentó que Bad Bunny y Billie Eilish hayan usado su espacio como ganadores del Grammy para protestar en contra del ICE.

Siguen sin escuchar", posteó el domingo por la noche, pues recordó que en 2020 lanzó la recomendación a sus compañeros famosos sobre no politizar sus intervenciones en ceremonias de premiación, pues creen que por sus privilegios no saben nada del mundo real y no tienen la educación, por ejemplo, de Greta Thunberg.

cva*