DC apuesta por el terror con Clayface: lanza tráiler, póster y fecha de estreno

El universo cinematográfico de DC Studios está listo para explorar un terreno poco habitual como el terror. Con el lanzamiento del primer tráiler y póster oficial de Clayface, la compañía deja claro que su nueva estrategia no teme arriesgarse. La imagen promocional, cargada de una estética inquietante, adelanta una historia donde lo grotesco y lo psicológico serán protagonistas.

Bajo la supervisión creativa de James Gunn, esta película representa una ruptura con el tono tradicional del cine de superhéroes. Aquí no hay héroes luminosos ni batallas épicas convencionales; en su lugar, el público se enfrentará a una narrativa oscura y profundamente perturbadora.

La tragedia de Matt Hagen

En el centro de la historia está Matt Hagen, un actor venido a menos cuya obsesión por recuperar la fama lo lleva a tomar decisiones desesperadas. Interpretado por Tom Rhys Harries, el personaje se somete a un tratamiento experimental de regeneración que termina por convertirlo en una criatura monstruosa hecha de arcilla.

La película explora temas como la pérdida de identidad, la obsesión con la fama y las consecuencias del amor tóxico. A medida que Hagen pierde el control de su cuerpo, también se desmorona su mente, dando paso a una figura impulsada por la ira y la venganza.

Ambientada en una versión sombría de Gotham City, la historia se presenta como un descenso al infierno personal del protagonista, donde la ciencia y la ambición se convierten en catalizadores del horror.

DC con sello de terror

Detrás de cámaras, el proyecto reúne a nombres clave del género. La dirección está a cargo de James Watkins, conocido por su trabajo en el cine de terror contemporáneo. El guion fue coescrito por Hossein Amini y Mike Flanagan, este último considerado una de las voces más influyentes del horror moderno.

El elenco también suma talento destacado, con participaciones de Max Minghella, Naomi Ackie y Eddie Marsan. Minghella ha adelantado que la película contará con una estética visual impactante, impulsada por la cinematografía de Rob Hardy.

¿Quién es Clayface en los cómics?

El personaje de Clayface es uno de los antagonistas más complejos del universo de Batman. Introducido originalmente en 1940, ha tenido múltiples versiones, pero una de las más conocidas es precisamente la de Matt Hagen.

En los cómics, Clayface es un villano capaz de cambiar de forma, moldear su cuerpo a voluntad y adoptar la apariencia de cualquier persona. Esta habilidad lo convierte en un enemigo impredecible y aterrador, tanto por su poder físico como por su inestabilidad mental.

Clayface

La nueva película parece inspirarse en esta versión, pero llevándola a un terreno más psicológico y trágico, alejándose del enfoque clásico de villano para presentar una historia de origen marcada por el dolor y la desesperación.

¿Cuándo se estrena Clayface?

El estreno de Clayface está programado para el próximo 23 de octubre, una fecha estratégica que coincide con la temporada de Halloween, ideal para una propuesta de terror.

Con su combinación de horror corporal, drama psicológico y estética oscura, la película ya genera altas expectativas entre los fanáticos. Todo apunta a que DC no solo quiere reinventarse, sino también demostrar que el cine de superhéroes aún tiene territorios inexplorados.

Clayface DC

Si cumple lo que promete su primer avance, Clayface podría convertirse en una de las propuestas más inquietantes y originales del género en los últimos años.

AAAT*