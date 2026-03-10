¡Es oficial! Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live-action de Enredados

La esperada adaptación de live-action de Tangled, o mejor conocida en español como Enredados, continúa tomando forma.

Y es que este 10 de marzo de 2026, la producción sumó una pieza clave a su reparto: la actriz Kathryn Hahn interpretará a Mother Gothel, la icónica villana de la historia.

La confirmación llegó de una manera poco convencional. En lugar de un comunicado formal, el anuncio surgió a través de una publicación en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la actriz y de los fans de Disney.

Con esta incorporación, el live-action de Enredados completa el trío principal de personajes que encabezará la película: Rapunzel, Flynn Rider y Madre Gothel.

El proyecto forma parte de la estrategia de Walt Disney Studios de adaptar sus clásicos animados a versiones con actores reales, una tendencia que ha dominado la industria cinematográfica durante la última década.

Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live-action de Enredados Especial

Un anuncio inesperado en redes sociales

La confirmación de que Kathryn Hahn será Madre Gothel llegó a través de la cuenta oficial de Instagram de la actriz.

En un video que parecía ser una publicación cotidiana sobre su vestimenta del día —un formato conocido en redes como OOTD (Outfit of the Day)— Hahn mostró una camiseta con la imagen del personaje de Madre Gothel.

Lo que parecía una simple publicación terminó convirtiéndose en una revelación importante para la producción.

Poco después, la cuenta oficial de Walt Disney Studios interactuó con la publicación y confirmó el casting con un mensaje claro:

“Hahn interpretará a la villana en el live-action de Tangled”.

Hay que aclarar que durante mucho tiempo, los fans habían impulsado la idea de que Hahn era la actriz ideal para el papel, especialmente después de su popularidad dentro del Marvel Cinematic Universe.

El elenco confirmado del live-action de Enredados

Con la incorporación de Kathryn Hahn, el reparto principal de la película comienza a definirse con mayor claridad.

El papel de Rapunzel estará a cargo de la actriz australiana Teagan Croft, conocida por su trabajo en la serie Titans.

Por otro lado, el personaje de Flynn Rider será interpretado por Milo Manheim, quien ganó notoriedad por su participación en la franquicia Zombies de Disney.

Ambos actores fueron seleccionados tras un proceso de audiciones que incluyó múltiples pruebas de cámara realizadas en Londres durante el último trimestre de 2025.

Su elección representa un relevo generacional respecto a las voces originales de la película animada:

Mandy Moore, quien interpretó a Rapunzel en la versión animada.

Zachary Levi, voz original de Flynn Rider.

Este nuevo elenco será el encargado de llevar la historia a un formato completamente distinto: el cine de acción real.

Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live-action de Enredados Especial

La villana clave de la historia

Dentro del universo de Enredados, Madre Gothel es uno de los personajes más importantes.

En la historia original, ella es la mujer que secuestra a Rapunzel cuando era bebé para aprovechar las propiedades mágicas de su cabello, que tiene la capacidad de devolver la juventud.

Durante años, Gothel mantiene a Rapunzel encerrada en una torre aislada, haciéndole creer que el mundo exterior es demasiado peligroso.

Muchos fans consideraban que Kathryn Hahn era perfecta para el papel, especialmente después de su interpretación como Agatha Harkness en las producciones del Marvel Cinematic Universe.

Su capacidad para interpretar personajes con un tono sarcástico y misterioso la convirtió en una de las candidatas favoritas para el casting.