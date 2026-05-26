Confirman que María, hija mayor de Mariana Levy, se convirtió en madre; revelan si fue niña o niño

La familia de Mariana Levy vuelve a estar en boca de todos luego de que se diera a conocer que María Levy se habría convertido en madre por primera vez. La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores debido a que la joven fotógrafa y artista visual suele mantener los detalles de su vida personal completamente alejados del medio del espectáculo.

Fue durante una entrevista para la revista TVNotas donde Sussan Taunton, pareja de Coco Levy, habló sobre la relación que mantiene con los hijos de Mariana Levy y dejó escapar la noticia que rápidamente comenzó a viralizarse.

María acaba de ser mamá, comentó Taunton durante la conversación, revelando además que el nacimiento ocurrió hace aproximadamente una semana.

La declaración generó de inmediato reacciones entre fans de la familia Levy, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida de la hija mayor de la recordada actriz.

Revelan si fue niña o niño

Además de confirmar que María Levy ya se convirtió en madre, también se dio a conocer que el bebé fue una niña.

Hasta el momento, ni María Levy ni su pareja han compartido imágenes o información oficial sobre el nacimiento, por lo que se desconocen detalles como el nombre de la bebé o la fecha exacta del parto.

De acuerdo con lo revelado, el padre de la menor sería Gabriel Stavenhagen, productor audiovisual con quien María mantiene una relación desde hace varios años. Sin embargo, ambos han optado por mantener su romance y ahora esta nueva etapa familiar con total discreción.

La noticia llamó especialmente la atención debido a que María Levy ha construido una imagen pública muy distinta a la de otros integrantes de familias famosas, priorizando siempre la privacidad y enfocándose más en sus proyectos artísticos que en la exposición mediática.

La vida de María Levy lejos de la televisión

Aunque nació rodeada de reflectores, María Levy decidió abrirse camino en un mundo diferente al de las telenovelas.

La hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla se ha consolidado en los últimos años como fotógrafa y artista visual. A través de redes sociales comparte parte de su trabajo creativo, caracterizado por retratos naturales, fotografía artística y mensajes relacionados con el amor propio y la aceptación personal.

Además, ha hablado abiertamente sobre temas emocionales y procesos de sanación relacionados con la pérdida de su madre y posteriormente de su abuela, Talina Fernández.

María también ha encontrado en plataformas digitales un espacio para desarrollar proyectos independientes y conectar con una comunidad interesada en temas de arte y espiritualidad.

El legado de Mariana Levy sigue presente

La noticia del nacimiento de la hija de María Levy también hizo que muchos recordaran a Mariana Levy, una de las actrices más queridas de la televisión mexicana.

La actriz falleció de manera repentina el 29 de abril de 2005 a los 39 años de edad. Su muerte conmocionó al mundo del espectáculo y al público mexicano debido a las circunstancias en las que ocurrió.

Mariana Levy sufrió un infarto fulminante mientras se dirigía junto a su familia a celebrar el Día del Niño en un parque de diversiones de la Ciudad de México. Según se informó en aquel momento, la actriz se asustó al pensar que sería víctima de un asalto al observar hombres armados cerca de su automóvil.

Su partida dejó una profunda huella en sus hijos, especialmente en María, quien con el paso de los años ha hablado sobre cómo enfrentó emocionalmente esa pérdida.

Una nueva etapa para la familia

La llegada de esta bebé representa un momento importante para la familia Levy, que en los últimos años también enfrentó la pérdida de Talina Fernández, conocida como "La Dama del Buen Decir".

Aunque María Levy no ha confirmado públicamente el nacimiento de su hija, la noticia ya ha despertado felicitaciones y mensajes de cariño en redes sociales.

¿Quiénes son los hijos de Mariana Levy? IG

Por ahora, todo indica que la joven continuará manejando esta nueva etapa de su vida de manera reservada, tal como lo ha hecho con gran parte de su historia personal y familiar.