El cantante británico Louis Tomlinson confirmó su regreso a México y otros países de Latinoamérica con la gira How Did We Get Here?, noticia que rápidamente se convirtió en tendencia entre sus seguidores mexicanos y latinoamericanos.

Louis Tomlinson un show en el Estadio GNP Seguros, recinto que en los últimos años se consolidó como uno de los escenarios más importantes para espectáculos internacionales en el país.

Louis Tomlinson anuncia concierto en México 2027: fecha y preventa en CDMX IG

¿Cuándo será el concierto de Louis Tomlinson en México?

El anuncio fue publicado por el propio cantante británico, exintegrante de One Direction, en su cuenta oficial de Instagram, un día antes de presentarse en el festival Tecate Emblema.

De acuerdo con la publicación, Louis se presentará el próximo 10 de abril de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, fecha que forma parte de su gira How Did We Get Here?. En el anuncio, Tomlinson también confirmó presentaciones en otros países de Latinoamérica.

Louis Tomlinson anuncia concierto en México 2027: fecha y preventa en CDMX IG

Preventa de Louis Tomlinson en CDMX: fechas y cómo comprar boletos

La preventa de boletos será por etapas. Las fechas para México quedaron programadas de la siguiente manera:

Artist Pre-Sale: lunes 25 de mayo a las 10:00 a.m.

lunes 25 de mayo a las 10:00 a.m. Preventa Beyond: martes 26 de mayo a las 9:00 a.m.

martes 26 de mayo a las 9:00 a.m. Preventa Priority: miércoles 27 de mayo a las 9:00 a.m.

miércoles 27 de mayo a las 9:00 a.m. Preventa Banamex: jueves 28 de mayo a las 2:00 p.m.

jueves 28 de mayo a las 2:00 p.m. Venta general: viernes 29 de mayo a las 2:00 p.m.

Aunque las fechas y horarios de las preventas ya fueron anunciados, todavía no se dan a conocer los precios oficiales ni las zonas disponibles para el concierto en México.

Louis Tomlinson anuncia concierto en México 2027: fecha y preventa en CDMX IG

¿Cómo registrarse para la preventa de Louis Tomlinson?

Además del anuncio de las fechas, el cantante agregó a su biografía de Instagram el enlace donde los fans pueden registrarse gratuitamente para acceder a las primeras etapas de preventa de boletos.

El enlace dirige al sitio oficial habilitado para los conciertos en Latinoamérica, donde los usuarios deben completar un registro con datos personales. El proceso se abrió este viernes 15 de mayo a las 12:00 CST.

Louis Tomlinson anuncia concierto en México 2027: fecha y preventa en CDMX Captura de pantalla

El sitio solicita elegir el show al que deseas asistir y proporcionar un correo electrónico válido, ya que se enviará una verificación para continuar con el registro.

Después de verificar el correo, los usuarios deberán ingresar nombre, apellido, fecha de nacimiento y ubicación. Si los datos son correctos y el usuario cumple con la mayoría de edad requerida, el registro quedará guardado y se enviarán recordatorios sobre las fechas de preventa.

Louis Tomlinson anuncia concierto en México 2027: fecha y preventa en CDMX Captura de pantalla

Lo que debes saber de la preventa especial para el concierto de Louis Tomlinson

El registro es gratuito y está abierto al público en general; sin embargo, los registros automatizados, masivos o realizados por bots serán detectados y eliminados, ya que solo se permite un registro por persona. Además, existen restricciones de edad.

También es importante proporcionar información correcta durante el registro, ya que los datos no pueden modificarse una vez enviado el formulario. El sitio oficial señala que las inscripciones incorrectas o fraudulentas podrían ser descalificadas.

Los fans que completen el proceso recibirán información detallada sobre dónde y cómo comprar las entradas.

Louis Tomlinson anuncia concierto en México 2027: fecha y preventa en CDMX IG

¿Cuántas veces ha venido Louis Tomlinson a México como solista?

Desde el inicio de su carrera como solista, Louis Tomlinson ha mantenido una relación cercana con el público mexicano y visitó el país en varias ocasiones para ofrecer conciertos y participar en festivales musicales.

Su primera visita en solitario ocurrió en 2022 con la gira Louis Tomlinson World Tour, cuando se presentó en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Posteriormente, el cantante regresó en 2024 para encabezar un concierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez como parte de su gira Faith in the Future World Tour.

Además de sus conciertos propios, el exintegrante de One Direction también formará parte del festival Tecate Emblema, el próximo 16 de mayo en el Autodrómo Hermanos Rodríguez.

Con el anuncio de su presentación de 2027 en el Estadio GNP Seguros, Louis Tomlinson sumará una nueva visita al país como una de las figuras británicas más queridas por el público mexicano.

El regreso de Louis Tomlinson a México ya genera gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan verlo nuevamente en uno de los escenarios más importantes del país. Mientras se revelan los precios y zonas disponibles, los fans ya pueden prepararse para las distintas etapas de preventa y asegurar su lugar en uno de los conciertos más esperados de 2027.