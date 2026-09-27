“La libertad de expresión es universal”: Andy García invita a redescubrir Cristiada en español

Con el propósito de promover una conversación en el México actual sobre la memoria histórica, el actor Andy García anunció la llegada de la película Cristiada a nuestro país, ahora completamente en español.

El proyecto se presenta en el marco del centenario del inicio de la Guerra Cristera, un episodio histórico que, de acuerdo con el actor, debe ser analizado para comprender el presente.

“La oportunidad de ayudar a que la película se vea ahora en español es importante y esencial”, expresó García, quien subrayó que “hay que recordar y conocer la historia de un país, y de los errores que han ocurrido para evitar repetirlos”.

Un mensaje personal y universal sobre la libertad

Más allá de la producción cinematográfica, el actor cubano-estadunidense conectó la trama de Cristiada con sus propias vivencias y convicciones. Explicó que el filme aborda la resistencia frente a contextos políticos adversos y la defensa de los derechos fundamentales.

“Sigo con mi fe en Dios como siempre y sigo con la posición de defender la libertad absoluta”, declaró.

Para García, este discurso no se limita a un conflicto del pasado mexicano, sino que resuena con su propia biografía: “Yo soy un exiliado cubano desde el año 1961 y conozco muy bien cuando un régimen te quita esas libertades, mi Cuba natal lleva casi 70 años bajo de un régimen que ha estrangulado la libertad”.

El actor debutó en el doblaje en español al interpretar a su propio personaje. Especial

Por ello, enfatizó que la película tiene un eco en cualquier época y geografía: “Es una historia universal. La libertad absoluta de expresión es universal”.

El reto del doblaje y el talento mexicano

Andy García explicó que su participación en el filme estuvo motivada por la alta calidad técnica y narrativa del proyecto. “Para mí, siempre empieza con la historia, el guion, el nivel de producción, el elenco, los diseñadores, director de fotografía. En este caso todo esto estaba al máximo nivel. Y la historia sumamente importante”, detalló.

Un aspecto inédito de esta versión en español fue el debut del actor en el doblaje de su propio personaje, un reto que asumió por el peso de la cinta.

“Doblar una película en otro idioma siempre es difícil con mucho detalle. Es la primera vez que lo hago, pero en este caso importante, los productores querían mi voz, mis sentimientos y me comprometí”, compartió.

Finalmente, el histrión aprovechó para elogiar al talento nacional con el que compartió el set y los estudios, reconociendo el rigor de sus compañeros. “Son del máximo nivel, maestros y maestras. Solares, Parra y Fernández hicieron un trabajo sublime”, concluyó.