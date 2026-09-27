Star Wars Episodio X: Jon Watts suena para dirigir la próxima película

Star Wars tiene varias historias en camino para la pantalla grande, pero una de las preguntas que más interés despierta entre los seguidores de la saga es qué pasará después de The Rise of Skywalker. La película de 2019 cerró una etapa de nueve episodios y, desde entonces, Lucasfilm ha explorado otros momentos y personajes de su universo.

Una nueva trilogía podría dar respuesta a esa pregunta. El proyecto se encuentra en desarrollo y aún faltan anuncios sobre su historia, reparto y fecha de estreno. Sin embargo, un reporte reciente apunta a que la primera entrega ya tendría a un cineasta vinculado para dirigirla.

La próxima película de Star Wars ya tendría director

El nombre que aparece en los reportes es Jon Watts, conocido por dirigir las tres películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland. De acuerdo con Knight Edge Media y The Hollywood Reporter, el cineasta estaría relacionado con la primera cinta de una trilogía escrita por Simon Kinberg. Lucasfilm todavía no ha anunciado oficialmente su participación.

La película ha sido descrita como una continuación de la línea principal de la saga, razón por la que algunos medios se refieren a ella como Star Wars: Episodio X. Por ahora, ese nombre sirve para ubicar el proyecto después del Episodio IX.

Si Watts termina al frente de la producción, no sería su primer trabajo en este universo. El director participó en la creación de Star Wars: Skeleton Crew, serie estrenada en Disney+, y también dirigió algunos de sus episodios. Ahora podría pasar de una historia para televisión a una de las películas más esperadas dentro de los planes de Lucasfilm.

¿Qué se sabe de la nueva trilogía?

Simon Kinberg está a cargo de la escritura del proyecto. Su trayectoria incluye X-Men: Days of Future Past y Star Wars Rebels, serie animada que cocreó. Lucasfilm ya había mencionado la trilogía de Kinberg entre las películas que mantiene en desarrollo, aunque no había dado a conocer quién dirigiría su primera entrega.

La posibilidad de que esta historia continúe después de The Rise of Skywalker abre muchas preguntas, pero todavía es pronto para saber cómo lo hará. No se han confirmado los personajes que aparecerán ni cuánto tiempo habrá pasado dentro de la historia. Tampoco hay información oficial sobre el inicio del rodaje o una posible fecha de estreno.

¿Qué otra película de Star Wars está en camino?

El proyecto de Kinberg no es la única producción cinematográfica de la franquicia. Lucasfilm también prepara Star Wars: Starfighter, una aventura independiente dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling.

Esta historia se sitúa aproximadamente cinco años después de los sucesos de The Rise of Skywalker, pero no forma parte de la trilogía asociada con Kinberg. Starfighter tiene previsto su estreno en cines el 28 de mayo de 2027.