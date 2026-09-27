Imitador de Jimin de BTS recibe advertencia de BigHit pidiéndole dejar de personificar al idol

El fenómeno del K-pop mueve masas, pasiones y una industria millonaria que no deja espacio para la infracción de derechos. Por eso no es casualidad que un imitador de Jimin de BTS recibiera una advertencia legal de BigHit, pidiéndole dejar de personificar al idol.

El creador de contenido e imitador conocido como Pachi Jimin, recientemente se convirtió en el centro de una controversia dentro del fandom ARMY, experimentando el “peso de la ley coreana” o, al menos, el aviso.

La agencia de K-pop que representa al grupo coreano tomó cartas en el asunto de manera formal. Tras años de realizar apariciones públicas, eventos, material audiovisual y personificaciones detalladas de Jimin, el imitador recibió una notificación legal directa y, lejos de entablar una batalla perdida, optó por la vía del arrepentimiento público.

Pachi Jimin Instagram @pachi.chim

BigHit advierte a imitador de Jimin de BTS para que deje de personificar al idol

Pachi Jimin, conocido en el mundo de internet y el fandom ARMY, compartió a través de sus redes sociales que BigHit Music, la empresa que representa a BTS, le envió una advertencia formal (cease and desist) solicitándole la suspensión de cualquier actividad pública o comercial donde utilizara la identidad, el nombre artístico o la estética asociada a Park Jimin.

La notificación recibida por el imitador no dejó margen para interpretaciones ni negociaciones: el uso no autorizado de la identidad, estética y derechos de marca vinculados a la estrella del k-pop debía terminar de inmediato para evitar consecuencias judiciales de mayor magnitud dentro y fuera de la región.

La respuesta del creador japonés tuvo que ser inmediata. En un video subido a sus redes sociales, Pachi Jimin se disculpó con la empresa BigHit Music y Hybe Japan; compartió haber recibido un documento donde le pedían detener todas sus actividades o enfrentarse a una demanda.

Aunque avisó que se comunicó por la vía legal, todavía no recibía contestación. En el video, el imitador de Jimin sale disculpándose, vestido de manera formal y con la cabeza rapada, dejando atrás el look que era una copia del idol de BTS.

En un comunicado, Pachi Jimin compartió que detendría todas sus actividades y agradeció el apoyo de sus seguidores.

En los comentarios en sus redes sociales, fans expresaron su malestar al considerar que la caracterización rozaba la suplantación o que lucraba indebidamente con la marca personal de Jimin.

Por otro lado, hubo usuarios que expresaron cierta empatía hacia el joven creador, reconociendo que la intención nunca había sido la burla y que la agencia debía enfocarse en casos más graves relacionados con sus artistas.

Pachi Jimin Instagram @pachi.chim

¿Quién es Pachi Jimin, el imitador de Jimin de BTS?

Durante bastante tiempo, el creador de contenido Pachi Jimin logró construir una comunidad considerable gracias a su imitación de Park Jimin de BTS, recreando vestuario, maquillaje y comportamiento del integrante de BTS.

Lo que comenzó como un pasatiempo de caracterización fue ganando tracción en redes sociales como TikTok e Instagram, transformándose gradualmente en un proyecto profesional con fines lucrativos.

Con el incremento de su popularidad, el imitador comenzó a ser contratado para presentaciones en vivo, eventos de K-pop, firmas de autógrafos simbólicas y promociones comerciales.