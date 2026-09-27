Korea Spotlight 2026: WINNER, ALPHA DRIVE ONE y mucha música coreana con sabor mexicano

La Ciudad de México vivió un fin de semana al ritmo de la música coreana. Mientras Stray Kids reunió a miles de seguidores en el Estadio GNP Seguros, Korea Spotlight México 2026 abrió otro escenario para descubrir los distintos sonidos que llegan desde Corea del Sur: del pop de WINNER, ALPHA DRIVE ONE, DAYOUNG y SOYOU al rock de TOUCHED.

Antes de sus presentaciones en el Pepsi Center, los artistas se reunieron con la prensa para hablar de sus expectativas para el concierto y de sus primeros encuentros con el público mexicano.

Ciudad de Mexico. 26 septiembre 2026. Evento Korea Spotlight 2026, realizado en el Pepsi Center. Foto: Eduardo Jimenez / @LaloJimenezF22

TOUCHED abrió la noche con rock coreano

TOUCHED fue la primera banda en subir al escenario. Aunque compartía cartel con artistas de pop, su sonido encontró pronto una respuesta entre los asistentes. Desde los primeros acordes de canciones como “Highlight”, el grupo levantó el ánimo del público y marcó el inicio de un concierto que se extendió durante tres horas.

Ciudad de Mexico. 26 septiembre 2026. En la imagen, Touched. Foto: Evento Korea Spotlight 2026, realizado en el Pepsi Center. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

En conferencia de prensa, sus integrantes explicaron que buscan transmitir tanto fuerza como emociones más íntimas a través de su música.

“Creo que podrían sentir primero nuestra pasión. Y a través de nuestra música, tenemos tanto un sonido intenso como un sonido más emocional”, señalaron.

La banda también reveló que prepara para octubre una canción inspirada en la película Coco y en el Día de Muertos. Según explicaron, el tema incorpora sonidos e imágenes relacionados con esta celebración mexicana.

Ciudad de Mexico. 26 septiembre 2026. En la imagen, Touched. Evento Korea Spotlight 2026, realizado en el Pepsi Center. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

DAYOUNG cantó 'Mala Fama'

DAYOUNG fue la segunda artista en presentarse. La cantante, quien formó parte del grupo de K-pop Cosmic Girls, mostró su sentido del humor durante el espectáculo y, hacia el final, tomó una bandera de México que le acercaron desde el público.

Ciudad de Mexico. 26 septiembre 2026. En la imagen, Dayoung. Evento Korea Spotlight 2026, realizado en el Pepsi Center. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Uno de los momentos más llamativos de su actuación llegó cuando interpretó completamente en español 'Mala Fama', canción de Danna. DAYOUNG contó que dedicó un año a aprender el tema y trabajar en su pronunciación. Aunque admitió que el español todavía le cuesta un poco, se mostró contenta de poder cantar una canción de una artista mexicana.

Antes del concierto, también habló de su curiosidad por conocer el país más allá del escenario. Dijo que le gustaría visitar un mercado para acercarse a la vida cotidiana de México y que tenía una compra pendiente antes de regresar a Corea: un sombrero.

Ciudad de Mexico. 26 septiembre 2026. En la imagen, la cantante Dayoung, quien se envolvio en la banderas mexicana. . Foto: Evento Korea Spotlight 2026, realizado en el Pepsi Center. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

ALPHA DRIVE ONE respondió a la energía de sus fans

La llegada de ALPHA DRIVE ONE al escenario desató los gritos de los seguidores que esperaban verlos desde su debut en enero de este año. Aunque el grupo apenas comienza su trayectoria, su primera presentación en México dejó ver que ya cuenta con fans dispuestos a acompañarlos.

Un día antes, los integrantes habían conocido a parte de ese público en su primer fansign en el país.

Ciudad de Mexico. 26 septiembre 2026. En la imagen, Alpha Drive One. Evento Korea Spotlight 2026, realizado en el Pepsi Center. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

“Fue la primera vez que hicimos un fansign en México. Y los fans mexicanos y mexicanas nos recibieron demasiado increíble”, compartieron durante la conferencia. Dijeron que esa recepción los motivó a llevar aún más energía al concierto.

Para quienes todavía no conocen su música, el grupo recomendó “Formula”, una canción que, según explicó, refleja su crecimiento y sus ganas de seguir avanzando. Los integrantes también hablaron de lo especial que fue pasar Chuseok, una festividad coreana celebrada durante esos días, en México.

Ciudad de Mexico. 26 septiembre 2026. En la imagen, Alpha Drive One. Evento Korea Spotlight 2026, realizado en el Pepsi Center. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

SOYOU hizo cantar al público con un éxito de SISTAR

SOYOU ya conocía la respuesta de los fans mexicanos: había visitado el país dos años atrás, también como parte de Korea Spotlight. En la conferencia recordó la amabilidad con la que fue recibida entonces y habló de lo que ha aprendido desde que comenzó su carrera como solista.

Ciudad de Mexico. 26 septiembre 2026. En la imagen, Soyou. Foto: Evento Korea Spotlight 2026, realizado en el Pepsi Center. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

La cantante aseguró que cada lanzamiento le ha permitido renovarse y que todavía tiene interés en probar otros estilos.

“Realmente me gusta mucho la música mexicana. También me encanta el estilo latino y me gustaría intentar eso. Quiero explorar el blues o algo similar”, expresó.

Durante su presentación fue recibida entre gritos y aplausos. Los asistentes también corearon “Touch My Body”, uno de los éxitos de SISTAR, grupo del que SOYOU formó parte.

Ciudad de Mexico. 26 septiembre 2026. En la imagen, Soyou. Foto: Evento Korea Spotlight 2026, realizado en el Pepsi Center. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

WINNER cerró la noche con una sorpresa en español

Para WINNER, el encuentro con sus seguidores mexicanos comenzó antes de llegar al Pepsi Center. Durante la conferencia, uno de sus integrantes contó que les sorprendió encontrar fans esperándolos en el aeropuerto durante su primera visita al país.

Ciudad de Mexico. 26 septiembre 2026. En la imagen, Winner. Foto: Evento Korea Spotlight 2026, realizado en el Pepsi Center. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

El grupo también habló de la complicidad que han desarrollado con los años y, por si fuera poco, Kang Seung Yoon adelantó que tenía una sorpresa que tenía preparada para el público de Korea Spotlight 2026: cantaría en español.

“He elegido la canción ‘Vivir mi vida’ de Marc Anthony”, dijo en la conferencia de prensa.

Ciudad de Mexico. 26 septiembre 2026. En la imagen, Winner. Foto: Evento Korea Spotlight 2026, realizado en el Pepsi Center. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Cuando llegó el turno de WINNER de cerrar Korea Spotlight, los gritos de los asistentes dejaron ver cuánto habían esperado por ellos, ya que en 12 años desde su debut, era la primera vez que visitaban México.

El grupo puso fin a la edición 2026 del evento con “REALLY, REALLY”, una de las canciones más conocidas de su carrera.

Korea Spotlight es impulsado por la Agencia Coreana de Contenidos Creativos (KOCCA), forma parte de K-Expo México 2026 y celebró su cuarta edición en el país. La reunión de cinco artistas con estilos y trayectorias diferentes mostró lo variada que es la música coreana y la buena recepción que tiene entre el público mexicano.