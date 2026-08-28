¿Qué pasó? Gwyneth Paltrow apuesta por la IA y sus fans no se lo perdonan

Gwyneth Paltrow no solo es conocida por sus películas. Desde hace años, la actriz también construyó una faceta como empresaria gracias a Goop, su compañía enfocada en estilo de vida, bienestar y productos de consumo. Ahora, su interés en la inteligencia artificial la colocó nuevamente bajo los reflectores, aunque esta vez no precisamente por una buena razón.

La polémica comenzó después de que circulara en redes una imagen que aparentemente correspondía a una invitación para una cena organizada por Paltrow en su casa de Amagansett, Nueva York. El supuesto evento tendría como invitado de honor a Sam Altman, CEO de OpenAI, una de las figuras más conocidas de la industria de la inteligencia artificial.

La imagen fue compartida el pasado 18 de agosto por el periodista Matthew Belloni, de Puck, y rápidamente comenzó a generar comentarios.

Gwyneth Paltrow ya tenía vínculos con la inteligencia artificial

El interés de Gwyneth Paltrow por la tecnología no es nuevo. Desde 2021, la actriz tiene relación con el sector de la inteligencia artificial luego de invertir en Forasort AI, una startup enfocada en utilizar esta tecnología para automatizar procesos de atención al cliente.

Su acercamiento con la IA, sin embargo, tomó otra dimensión con la supuesta cena dedicada a Sam Altman. Para algunos usuarios, la invitación representa mucho más que una reunión entre dos personas relacionadas con el mundo empresarial.

Gwyneth Paltrow Instagram: gwynethpaltrow

¿Por qué sus fans están molestos?

Parte de la reacción tiene que ver con el creciente rechazo que existe hacia la inteligencia artificial generativa, especialmente entre trabajadores de industrias creativas que temen que estas herramientas terminen reemplazando empleos.

La figura de Sam Altman tampoco está alejada de ese debate. Como director de OpenAI, se encuentra en el centro de una industria que avanza rápidamente y que ha provocado discusiones sobre derechos de autor, empleo y el futuro de profesiones relacionadas con la creatividad.

En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron que Paltrow decidiera acercarse públicamente a este sector. El comediante y activista Matt Bernstein incluso describió el vínculo como una muestra de "extremismo elitista impulsado por la tecnología".

Logo Open AI

Pero las críticas también alcanzaron a Goop. La marca de Paltrow ha sido cuestionada en otras ocasiones por proyectar un estilo de vida que, para algunos usuarios, resulta difícil de relacionar con la realidad de la mayoría de las personas.

Por eso, la supuesta cena con Altman terminó reforzando esa percepción. Algunos internautas incluso llegaron a llamar a la actriz "villana" y "anacrónica".

Gwyneth Paltrow respondió con humor

Lejos de publicar una explicación extensa, Paltrow decidió responder de una manera bastante particular.

La actriz utilizó sus redes sociales para compartir versiones paródicas de la invitación que había provocado la controversia. En lugar de Sam Altman, aparecieron personajes como M3GAN, Samantha Jones, Shrek y Jessica Rabbit.

También modificó el supuesto menú de la cena para incluir platillos absurdos, dejando claro que prefería tomarse la situación con humor.

Aunque Paltrow no entró de lleno en el debate sobre la inteligencia artificial, su respuesta sí dejó ver que estaba al tanto de la conversación que se había generado alrededor de ella.

Por ahora, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión cada vez más presente: qué papel tendrán las celebridades, las empresas y la industria creativa frente al crecimiento de la inteligencia artificial. Y en el caso de Gwyneth Paltrow, su acercamiento a esta tecnología parece estar lejos de pasar desapercibido.