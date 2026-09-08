Cuestionan a amigo de Gala Montes por publicar nuevo video de la actriz: “¿Te autorizó subirlo?”

El amigo de Gala Montes y a quien dejó a cargo de su contenido en redes sociales, identificado como Orlando Santana, publicó un nuevo video de la actriz previo a su entrada a La Casa de los Famosos México 2026; las imágenes causaron gran polémica entre los usuarios.

Antes de ingresar al reality, Gala Montes hizo una publicación en plataformas digitales, en donde hizo la mención de que su amigo quedaba a cargo de su contenido, sin embargo, ahora Santana está siendo fuertemente confrontado por internautas tras los videos que ha hecho públicos en donde aparece la también cantante, quien entró el pasado 6 de septiembre al programa que se transmite 24/7.

Polémico regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos

Gala Montes, actriz. Facebook @orlandosantana

Gala Montes regresó a La Casa de los Famosos luego de la salida de Aldo Rendón, quien abandonó el reality por problemas de salud. Su entrada sin embargo ha sido duramente cuestionada incluso por personalidades del entretenimiento, como Poncho De Nigris, quien llamó a la producción a tener empatía con la actriz porque consideró que no está en su mejor momento y no debería de ser exhibida.

Lo anterior se dio a unos días de que la misma Gala confesó que estaba consumiendo marihuana e, incluso, señaló que una vecina la había discriminado al reclamarle por el abuso de cannabis al interior de su departamento.

Además, la controversia escaló después de que Crista Montes, madre de la actriz, salió a dar su postura sobre el ingreso de su hija al reality, mostrando su desacuerdo con la forma en que la joven está expuesta al público.

Desde su perspectiva, Crista dijo que, con el programa, se pone en riesgo la integridad o dignidad de Gala. Esto, pese al distanciamiento que ambas tienen por conflictos familiares.

Ni Gala ni ninguna persona debería ser exhibida cuando su integridad y dignidad pueden estar en riesgo. Antes que el rating debe estar la humanidad”, dijo tajantemente la madre de la actriz.

Amigo de Gala publica nuevo video y usuarios lo confrontan

Gala Montes, actriz. Facebook @orlandosantana

En un primer video, Orlando Santana mostró un video que rápidamente se volvió foco de atención debido a que mostraba a Gala fumando y bebiendo al interior de un vehículo que iba en circulación.

Las imágenes se volvieron virales después de la ropa que Gala Montes llevaba puesta, la cual coincidía con la misma que utilizó al ingresar a La Casa de los Famosos, desatando así especulaciones sobre el estado en el que ingresó al reality.

Sin embargo, ese video no fue todo, Santana publicó un nuevo clip en sus redes sociales en donde se ve a Gala Montes en una posible situación comprometedora.

Al inicio del video se observa una mesa llena de aparente marihuana, mientras que después aparece Gala diciendo que está haciendo su maleta porque se va a ir al “anexo”.

Durante el clip se ve a la actriz mostrando lo que llevará en su maleta y algo que ha sorprendido a los usuarios es cuando toma una bocina, la pone en su hombro y comienza a cantar de manera efusiva.

Montes baila, se ríe y aparece enseñando a la cámara trajes de baño y otros accesorios.

Esas imágenes bastaron para que los usuarios confrontaran a Santana y lo tundieran diciéndole que, para ese amigo, para qué quería enemigos Gala Montes.

Algunos además lo cuestionaron sobre si la actriz le había autorizado subir esas imágenes.

Orlando Santana responde por video de la actriz

Tras toda la controversia ocasionada por las imágenes de Gala, Orlando Santana salió en defensa y aseguró que ese clip lo había editado la misma actriz y que incluso ella lo había publicado.

Parte del show”, aseguró.

En otras publicaciones, el creador de contenido aseguró que Gala está dando gran contenido en La Casa de los Famosos México 2026, por lo que aseguró que es la “reina del raiting”.

En tanto, ante los cuestionamientos sobre el estado en el que se encuentra la actriz, por los señalamientos del consumo de marihuana, Santana explicó que se preocupó por ella y que la quiso ayudar, pero que después vio que estaba bien.

Ella está bien, ella está haciendo el show que la gente quiere”, aseguró.

Con lo anterior, dejó claro que Gala “la está rompiendo” en el reality y que eso se refleja en el exterior, en donde todo el mundo está hablando de ella.

Primeras polémicas de Gala en La Casa de los Famosos México 2026

Desde que entró a La Casa de los Famosos México 2026, Gala Montes no ha tardado en generar conversación. En sus primeras horas dentro del reality ya protagonizó algunos roces y declaraciones que comenzaron a colocarla en el centro de la polémica.