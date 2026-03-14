¡Vuelve Pulso GNP! Festival 2026 anuncia fecha, sede y artistas confirmados

Tras meses de rumores y expectativa entre los fanáticos de la música, el Pulso GNP confirmó oficialmente su regreso para 2026. El evento celebrará su séptima edición, consolidándose como uno de los festivales más relevantes del Bajío y una de las citas musicales más importantes del país.

A través de sus redes sociales, los organizadores compartieron un breve anuncio que reveló dos datos clave: la fecha y la sede que volverá a recibir a miles de asistentes. La cita será el 10 de octubre de 2026 en el Autódromo de Querétaro, un espacio que se ha convertido en la casa del festival desde sus primeras ediciones.

Este recinto cuenta con la infraestructura necesaria para albergar escenarios masivos, áreas de experiencia y servicios para el público, lo que lo ha convertido en uno de los lugares ideales para eventos musicales de gran escala en la región.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores del festival, quienes esperan que esta nueva edición mantenga la tradición de reunir a artistas nacionales e internacionales en una misma jornada.

Un teaser que desató teorías entre los fans

Aunque el cartel completo aún no ha sido revelado, el video promocional compartido por el festival ya provocó una ola de especulaciones en redes sociales.

El teaser incluye fragmentos de dos canciones muy reconocidas: Viento, interpretada por Caifanes, y Rock DJ, uno de los éxitos más populares de Robbie Williams.

Para muchos seguidores, esto no es una coincidencia. En ediciones anteriores, el festival utilizó una estrategia similar para adelantar a algunos de los artistas que formarían parte del cartel antes de hacer el anuncio oficial.

Esta práctica ha convertido cada pista en un tema de conversación entre los fans, quienes analizan cada detalle del material promocional para intentar descifrar el lineup completo.

Robbie Williams y Caifanes, los nombres que suenan fuerte

La posible presencia de Robbie Williams en el festival ha cobrado especial fuerza debido a su agenda de conciertos en México.

El cantante británico tiene programadas presentaciones el 7 y 8 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes, fechas que coinciden estratégicamente con el festival que se celebrará apenas dos días después.

Para muchos fanáticos, esto podría facilitar su participación como uno de los artistas principales del evento en Querétaro.

Por otro lado, Caifanes es una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano y mantiene una fuerte conexión con el público de festivales. El grupo liderado por Saúl Hernández tiene varias presentaciones confirmadas durante 2026, incluyendo conciertos en el Centro Ceremonial Otomí y en el Auditorio Nacional.

Instagram

Su posible participación en el Pulso GNP encajaría perfectamente con la mezcla de rock nacional e internacional que caracteriza al festival.

Un festival que impulsa la escena musical del Bajío

Desde su primera edición, el Pulso GNP se ha posicionado como un evento clave para la escena musical del Bajío, reuniendo a miles de asistentes provenientes de estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo y la Ciudad de México.

El festival ha destacado por ofrecer una combinación de géneros que van desde el rock y el pop hasta la música alternativa, además de propuestas emergentes que encuentran en este escenario una oportunidad para conectar con nuevos públicos.

Pulso GNP

Gracias a su crecimiento en los últimos años, el evento también se ha convertido en un importante motor turístico para Querétaro, generando actividad económica en hoteles, restaurantes y servicios locales durante el fin de semana del festival.

Próximos anuncios y venta de boletos

Con la fecha y sede ya confirmadas, la expectativa ahora se centra en el anuncio oficial del cartel completo.

La tradición del festival sugiere que el lineup será revelado en las próximas semanas, junto con los detalles sobre las diferentes fases de venta de boletos y las experiencias que se ofrecerán dentro del evento.

En ediciones anteriores, las primeras etapas de venta se agotaron rápidamente, por lo que los fanáticos ya se mantienen atentos a cualquier actualización en las redes del festival.

Caifanes

Todo indica que el regreso del Pulso GNP en 2026 será uno de los eventos musicales más importantes del año en México. Con nombres como Caifanes y Robbie Williams sonando con fuerza para encabezar el cartel, el Bajío se prepara para vivir una nueva jornada inolvidable de música en vivo.

AAAT*