¿Estás listo para una noche de hechizos? Villa Bruja prepara una experiencia especial en CDMX

Si Halloween es una de tus fechas favoritas y disfrutas de todo lo relacionado con la magia, lo místico y lo sobrenatural, prepara tu mejor atuendo porque Villa Bruja llegará a Coyoacán con una edición especial para celebrar su aniversario.

El Mercadillo Mágico Villa Bruja, reunirá durante dos días a decenas de expositores, actividades y propuestas relacionadas con el mundo esotérico, en un encuentro que promete convertirse en uno de los planes más curiosos para disfrutar durante octubre.

Foto: Villa Bruja, mercadillo mágico

¿Cuándo será el Mercadillo Mágico Villa Bruja?

El evento se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre de 2026, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

El encuentro tendrá como escenario la calle Francisco Sosa 171, en Coyoacán, una zona conocida por sus calles empedradas y construcciones tradicionales. El lugar se encuentra, además, cerca del famoso Callejón del Aguacate, uno de los sitios de la zona rodeados de historias y leyendas.

Otro punto a considerar es que la entrada será gratuita, por lo que no será necesario pagar cover para recorrer el mercadillo.

Foto: Villa Bruja, mercadillo mágico

¿Qué podrás encontrar entre los puestos?

La propuesta reunirá a más de 50 expositores, quienes llevarán productos y servicios inspirados en distintas prácticas espirituales, esotéricas y artesanales.

Entre las opciones habrá tarot y lecturas místicas, amuletos, joyería, velas, sahumerios y artículos pensados para acompañar diferentes rituales.

También encontrarás propuestas de botánica, herbolaria y aromaterapia, además de artesanías, objetos decorativos y otros artículos relacionados con el universo mágico.

Para quienes quieran complementar su estilo, habrá también bolsas, accesorios, ropa y productos de belleza con una estética mística y brujil.

¿Habrá actividades además del mercadillo?

La celebración no se limitará a los puestos de venta, ya que el programa contempla diferentes actividades para acompañar el recorrido.

Durante el fin de semana habrá música, danza y un concurso de disfraces, por lo que los asistentes podrán sumarse al ambiente de Halloween y llegar caracterizados para la ocasión.

Además, habrá opciones de comida y bebidas para hacer una pausa mientras recorres los diferentes espacios del mercadillo.

¿Qué tipo de productos podrás encontrar?

La oferta estará distribuida entre distintas categorías, por lo que habrá alternativas tanto para quienes ya conocen este tipo de prácticas como para quienes simplemente sienten curiosidad por ellas.

Imagen generada con IA

¿La entrada al evento tiene costo?

No. Una de las ventajas para quienes quieran conocer Villa Bruja es que el acceso al mercadillo será gratuito durante los dos días del evento.

Así que, si estás buscando un plan diferente para celebrar la temporada de Halloween, puedes darte una vuelta por Coyoacán, recorrer los puestos y conocer las propuestas que prepararon los expositores para esta edición.

Mercadillo Mágico Villa Bruja 2026:

Lugar: Francisco Sosa 171, Coyoacán, CDMX

Fecha: 24 y 25 de octubre de 2026

Horario: 10:00 a 19:00 horas

Entrada: gratuita