Los canales de Xochimilco esconden una experiencia de terror que pocos se atreverían a vivir

Las leyendas sobre brujas, hechicería y apariciones, llegarán nuevamente a los canales de Xochimilco con una experiencia que combina teatro, música y relatos sobrenaturales. “Sobrenatural: Ritos siniestros de las brujas de Xochimilco” prepara su regreso para octubre de 2026 con una temporada especial.

La puesta en escena llegará al Embarcadero Salitre como parte de su décima cuarta temporada y ofrecerá funciones entre el 23 de octubre y el 7 de noviembre. La producción también tiene preparado un momento especial para cerrar esta edición: la develación de una placa con motivo de sus 500 representaciones.

Foto: Facebook Sobrenatural Xochimilco Oficial

¿De qué trata “Sobrenatural: Ritos siniestros de las brujas de Xochimilco”?

La historia gira alrededor de Clementina, una mujer señalada por practicar hechicería cuya vida queda marcada por una acusación que desencadena una historia de venganza ambientada en el México colonial.

El montaje retoma elementos de las leyendas y tradiciones orales de Xochimilco, además de incorporar referencias al imaginario relacionado con las brujas del sur de México y episodios vinculados con la época de la Inquisición.

Uno de los elementos que rodean la historia es que, de acuerdo con la producción, parte de la trama toma como inspiración sucesos ocurridos en 1680 y registrados en documentos del Archivo General de la Nación.

Foto: Facebook Sobrenatural Xochimilco Oficial

¿Qué personajes aparecen durante el recorrido?

El espectáculo también incorpora figuras relacionadas con distintas etapas de la historia y cosmovisión de México. Entre ellas se encuentran Cihuacóatl y Mictlantecuhtli, quienes forman parte del universo fantástico que plantea la puesta en escena.

La propuesta no se limita al teatro convencional. Durante el recorrido pueden aparecer psicofonías, actores entre el público y efectos de iluminación, además de números que combinan danza, música en vivo y elementos circenses.

En esta producción, el escenario no se limita a una estructura teatral. Los canales y el paisaje de Xochimilco forman parte de la experiencia y ayudan a construir la atmósfera de misterio que acompaña al espectáculo.

El recorrido por la zona lacustre se convierte así en un elemento más de la puesta en escena, mientras las historias de brujería y apariciones se desarrollan alrededor de los espectadores.

Foto: Facebook Sobrenatural Xochimilco Oficial

¿Cuándo serán las funciones?

La temporada comenzará el viernes 23 de octubre a las 20:00 horas.

Durante octubre también habrá funciones en las siguientes fechas:

24 de octubre: 18:00 y 21:30 horas.

30 de octubre: 20:00 horas.

31 de octubre: 20:30 y 23:59 horas.

En noviembre se contemplan funciones el 1 y 6 de noviembre a las 20:00 horas.

La temporada llegará a su fin el sábado 7 de noviembre a las 20:00 horas, fecha en la que se realizará la clausura y la develación de la placa conmemorativa por las 500 representaciones.

Foto: Facebook Sobrenatural Xochimilco Oficial

¿Cuánto cuesta la experiencia?

El precio publicado actualmente por la boletera oficial parte de 399 pesos por persona.

Es importante revisar que la compra corresponda a “Sobrenatural: Ritos siniestros de las brujas de Xochimilco”, ya que en el mismo Embarcadero Salitre aparece otro espectáculo con un precio diferente.