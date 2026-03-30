Lisa de BLACKPINK anuncia su residencia, 'Viva la Lisa', en Las Vegas; estas son las fechas

Lisa de BLACKPINK da un nuevo paso en su carrera al confirmar su primera residencia en Las Vegas, un logro que refuerza su presencia como solista en la industria musical. La artista llevará su espectáculo titulado “Viva La Lisa” a uno de los escenarios más importantes del entretenimiento en Estados Unidos.

Este proyecto representa un momento relevante tanto para su trayectoria como para el K-Pop, ya que la cantante se convierte en la primera artista del género en encabezar una residencia en esta ciudad.

¿Cuándo será la residencia de Lisa de BLACKPINK en Las Vegas?

El show “Viva La Lisa” se realizará en el reconocido Coliseo del Caesars Palace, recinto que ha sido sede de importantes figuras de la música internacional. Las presentaciones están organizadas en dos fines de semana del mes de noviembre, lo que permitirá una mayor asistencia de fans.

Viernes, 13 de noviembre – El Coliseo en Caesars Palace

Sábado, 14 de noviembre – El Coliseo en Caesars Palace

Viernes, 27 de noviembre – El Coliseo en Caesars Palace

Sábado, 28 de noviembre – El Coliseo en Caesars Palace

Lisa de Blackpink

Preventa de boletos y registro

En cuanto a la venta de entradas, los fans interesados deberán registrarse previamente para acceder a la preventa. El registro estará disponible desde el miércoles 1 de abril a las 11:00 AM, hora del centro de México, y cerrará el domingo 19 de abril a las 11:00 PM.

La preventa dará inicio el miércoles 22 de abril a las 11:00 AM. Un punto importante es que, en el caso de Ticketmaster, no será necesario contar con un código especial, ya que el acceso estará vinculado directamente a la cuenta del usuario registrada.

La carrera de Lisa de BLACKPINK

Este anuncio llega después de una etapa activa en la carrera de Lisa como solista. Durante el último año, la artista lanzó su álbum debut “Alter Ego”, además de participar en una gira con BLACKPINK.

A esto se suma el lanzamiento reciente del EP “Deadline”, el cual ha contribuido a mantener su relevancia dentro del panorama musical actual.

Instagram

Además de su carrera musical, Lisa ha incursionado en la actuación. Recientemente participó en la serie de HBO “Black Lotus”, ampliando su alcance hacia nuevas audiencias. Paralelamente, también se anunció un documental centrado en su vida personal y profesional.

La producción retrata un año clave en su trayectoria, periodo en el que tanto ella como las demás integrantes de BLACKPINK se enfocaron en sus actividades individuales. Este proyecto está dirigido por la cineasta Sue Kim.

PJG