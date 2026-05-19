Diego Calva reaccionó al beso viral con Jordan Fitsman en Cannes

CANNES.- El actor Diego Calva no es de esos actores que aseguran que siempre soñaron con ir a un Festival como Cannes o de los que ensayaban un discurso para recibir un Oscar.

Él lo único que quería era ver el mayor número de películas posibles y luego, de ser posible jugar a hacerlas. Por eso decidió aplicar al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) para estudiar dirección de cine, sin imaginar que en el camino y debido a la insistencia de sus compañeros que lo ponían a actuar en sus cortometrajes estudiantiles, se terminaría por convertir en actor.

Aunque quizá sea la palabra “cinéfilo” la que lo mejor lo defina, pues ilustra su pasión por el cine (particularmente el de autor) que afanosamente buscaba desde los estantes de Blockbuster (los videoclubes) hasta los célebres puestos ambulantes de DVD afuera de la Cineteca Nacional y por supuesto, en los sitios ilegales de streaming como torrents.

Pero para Diego, el fin justificaba los medios, igual que cuando se sumó como voluntario del Festival de Morelia para poder ver la mayor cantidad de películas posibles. “Yo era el que cortaba los boletitos en la entrada”, dice con cierta ternura y con el pecho hinchado de orgullo porque a final de cuentas consiguió lo que quería: meterse a una sala de cine y ver películas.

Muchos, pero muchos Doritos después, Diego Calva platicó con Excélsior sobre las dos películas que este año presentó en Cannes: Club Kid, de Jordan Firstman (adquirida por el estudio A24) y Her Private Hell, del realizador danés Nicolas Winding Refn, uno de los más complejos en la industria.

¿Cómo ha sido tu experiencia en Cannes hasta ahora?

Muy feliz. Me invitaron a una de las celebraciones más importantes del cine. Cannes es la meca del cine de autor, de películas que me han encantado pero lo que yo amo en la vida es hacer películas, entonces venir acá y traer dos proyectos, es algo maravilloso, mi niño y mi adolescente interior están bien contentos también.

¿Habías soñado con venir a Cannes?

No soy el tipo de cineasta que pensó o que soñó demasiado con todo esto. Tampoco fantaseaba enfrente del espejo con que ganaba un Oscar. Más bien pasaron cosas, como que Te prometo anarquía (de Julio Hernández Cordón) me cambió la vida y me presentó esta hermosa oportunidad (de actuar) y me enseñó también lo bonito que es como mexicano llevar películas mexas o latinoamericanas a otros festivales.

Aunque en esta ocasión no se trata de películas de la región, sino de una americana (Club Kid) y otra de Dinamarca (Her Private Hell), pero lo importante es que seguimos siendo mexas y se siente bien chido venir a poner la bandera y más al lado de gente que has admirado toda la vida. La otra vez fui a una cena y me dio un montón de orgullo que entre los invitados estaba Diego Luna, que estrenó su película aquí (Ceniza en la boca).

Protagonizaste uno de los momentos virales de esta edición con el beso que te diste con Jordan Firstman en el photocall de Club Kid...

Fue algo muy espontáneo y muy sencillo: dos hombres dándose un beso. Lo ha hecho muchísima gente en este festival. Estamos en un lugar donde hay que poner ciertas situaciones en escena, hay que enseñar las películas y si se puede también, hay que amarse.

También estaba viendo que Nicolas Winding Refn y Ryan Gosing, dos hombres heterosexuales se besaron cuando estrenaron Drive, porque se emocionaron al sentir ese aplauso y esa emoción. Uno como actor, literalmente se desnuda, literal y emocionalmente. Pero el director también lo está apostando todo.

Mexican actor Diego Calva (L) and US director and screenwriter Jordan Firstman pose during a photocall of the film "Club Kid" at the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France on May 15, 2026. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP) AFP

Nosotros ponemos películas que si nos va mal, nos arruinan la carrera, si nos va bien, nos catapultan. Y ustedes escriben notas de las pelis. Como la escena de Birdman, cuando se acerca Edward Norton con la crítica y le dice: ¿Tú qué vas a hacer esta noche? Porque él se va a matar en el escenario.

¿Cómo defines Club Kid?

Es como Un papá genial de Adam Sandler pero para adolescentes treintañeros, mezclado con Clueless, pero en una fiesta de música electrónica. Para mi es coming of age de adolescentes treitañeros, una película que habla de la familia, del amor y que habla de aceptarse a uno mismo, en momentos en los que nos cae la adultez, pero nos termina salvando la vida. Ser un niño es maravilloso y hay que seguir siéndolo para siempre.

¿Y de la películas de Nicolas qué nos puedes adelantar?

Él es uno de esos genios locos y brillantes. Cuando me llamaron y me dijeron que Nicolás quería trabajar conmigo, primero no lo creí y luego, cuando hablé con él, le dije que por supuesto que sí, pero que quería leer el guion. Y mandó a su asistente a Madrid con el guion, el cual recogió dos horas después. La verdad es que no sé qué esperar de la película.

Entraste al CCC porque quería dirigir, ¿Todavía está en tus planes?

Si amas algo, le dedicas y le pones tiempo. No todos podemos ser tan multitask como Jordan que escribe, dirige, produce y actúa.

Diego Calva (el primero de derecha a izquierda) posó en el photocall de Club Kid junto a sus compañeros de elenco, entre ellos Cara Delevingne AFP

A mí me gustaría darme un break de la actuación para poder hacer una película como director. Algo muy personal, y quizá me guste tanto que me quedaré un rato. detrás de la cámara. Pero mientras ese momento llega, soy feliz actuando.

¿Has disfrutado Cannes?

Muchísimo, pero para la próxima quisiera venir como fan. Como cuando iba las primeras veces a Morelia, en donde yo era el que te rompía el boletito, antes de hacer Te prometo anarquía. Y podía ver todas la películas que quería. Al final, los festivales son una celebración y me gusta ser p