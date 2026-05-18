¿Caloncho y Elsa y Elmar? 'Cheves y Compas' sorprende en Tecate Emblema

Además de los conciertos principales que reunieron a miles de asistentes frente a los escenarios del Tecate Emblema 2026, el festival también estrenó un formato pensado para generar momentos más cercanos entre artistas y público.

Se trató de Cheves y Compas, una experiencia musical ubicada dentro de Distrito Tecate, donde distintas duplas se reunieron para presentar colaboraciones y palomazos en un ambiente más íntimo.

La propuesta fue anunciada como una de las novedades de esta edición del festival, realizada el 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. A diferencia de una presentación tradicional, Cheves y Compas buscó reunir a artistas que no necesariamente comparten un show completo, pero que podían cruzarse sobre el escenario para interpretar canciones, covers o momentos especiales frente a los asistentes.

La experiencia se ubicó dentro de Distrito Tecate, a un costado del escenario principal, como una especie de escenario alterno enfocado en la cercanía y la sorpresa.

¿Quiénes tocaron en Cheves y Compas?

Durante el fin de semana, Cheves y Compas tuvo cuatro presentaciones. El sábado 16 de mayo se realizaron los encuentros de Arroba Nat con Jesse Baez y NSQK con MÉNE. Para el domingo 17 de mayo, el espacio reunió a Rodrigo Dávila, vocalista de Motel, con María Daniela y su Sonido Lasser, además de Caloncho con Elsa y Elmar.

Uno de los momentos que comenzó a circular en redes fue el de Arroba Nat y Jesse Baez, quienes participaron en la carpa de Cheves y Compas dentro del Tecate Emblema.

También llamó la atención la presentación de NSQK y MÉNE, dos nombres ligados a una generación de artistas mexicanos que se mueven entre el pop alternativo, el R&B y la experimentación digital. En redes se compartieron videos de su participación dentro del formato, donde incluso se les vio interpretando covers como parte del encuentro.

Del pop alternativo al electroclash

El domingo, Cheves y Compas apostó por cruces con un tono distinto. Rodrigo Dávila, integrante de Motel, compartió escenario con María Daniela y su Sonido Lasser, proyecto asociado al electropop y al sonido fiestero de la escena mexicana. En redes circularon fragmentos del momento, incluido un cover de “Ni tú ni nadie”, canción popularizada por Alaska y Dinarama.

Rodrigo Dávila y María Daniela y Su Sonido Láser Especial

La última dupla estuvo integrada por Caloncho y Elsa y Elmar, quienes cerraron el formato con un encuentro entre dos proyectos cercanos al pop latino, la canción alternativa y una sensibilidad más suave. Ambos interpretaron juntos un cover de Tu cárcel, tema conocido por Los Bukis.

Un formato que venía de Tecate Pa’l Norte

Aunque Cheves y Compas debutó este año en Tecate Emblema, el concepto ya había tenido presencia en Tecate Pa’l Norte 2026, donde se realizaron encuentros como Macario Martínez con Paloma Morphy, Ximena Sariñana con Santiago Casillas, de Little Jesus, y Majo Aguilar con David Velasco, de Porter.

Con este formato, Tecate Emblema buscó ampliar la experiencia del festival más allá de los horarios principales y los conciertos masivos. La lógica fue crear presentaciones breves, únicas y difíciles de repetir, en las que el atractivo no solo estuviera en escuchar a un artista, sino en ver qué podía suceder cuando dos proyectos compartían el mismo espacio.

Para una edición marcada por artistas como Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia Os, Cazzu, Sech, HA*ASH, Zara Larsson y Paris Hilton, Cheves y Compas funcionó como un complemento distinto: menos enfocado en el espectáculo de gran escala y más cercano al espíritu del palomazo entre amigos.

bgpa