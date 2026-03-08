Jennie de BLACKPINK es acosada por revendedores y paparazzi en París

Jennie, integrante de BLACKPINK, vivió un momento de gran tensión y estrés este fin de semana en las calles de París, luego de ser perseguida por un grupo de hombres y paparazzi que invadieron su espacio personal.

El incidente ocurrió durante lo que se suponía que sería el día libre de la cantante surcoreana, quien fue acorralada por personas interesadas únicamente en obtener múltiples autógrafos para posteriormente revenderlos al mejor postor en internet, de acuerdo con redes sociales.

A través de diversos videos que ya circulan, se puede observar cómo la intérprete se muestra visiblemente incómoda ante el constante acoso de los flashes y los cazadores de firmas.

En medio del hostigamiento, Jennie tuvo que recurrir a su equipo de seguridad para intentar contener a la multitud que le cerraba el paso. Llegó un punto en el que la artista, claramente rebasada por la situación, se dirigió directamente a quienes la grababan para lanzarles una súplica.

"¿Puedo tener mi día libre? Esto es muy estresante para mí".

A pesar de la evidente frustración y de la clara vulneración a sus límites personales, la cantante demostró un alto nivel de profesionalismo y empatía.

Antes de retirarse del lugar y ponerse a salvo en su vehículo con la ayuda de su equipo de protección, Jennie cedió ante la presión y accedió a firmar algunos de los álbumes que le acercaron de manera insistente de forma agresiva.

Los revendedores de autógrafos

El problema de los revendedores de autógrafos se convirtió en un auténtico dolor de cabeza dentro del mundo del entretenimiento.

A diferencia de los verdaderos seguidores o Blinks —el nombre oficial del club de fans de la agrupación—, que suelen admirar y respetar la privacidad de sus ídolos, estos grupos operan estrictamente como un negocio lucrativo.

Su táctica consiste en rastrear los vuelos, hoteles y tiempos libres de las celebridades, persiguiéndolos de manera agresiva sin importarles en lo absoluto el bienestar físico o emocional del artista.

París es un destino frecuente para Jennie debido a sus fuertes lazos con la industria de la alta costura y sus compromisos como embajadora de marcas de lujo. Lamentablemente, la capital francesa se ha vuelto también un escenario recurrente para este tipo de incidentes.