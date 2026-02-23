Línea M sufre robo e incendio de su camioneta tras bloqueos por muerte de ‘El Mencho’

Línea M vivió momentos de angustia en medio de la ola de violencia que se registró en distintas carreteras del país tras los hechos relacionados con la muerte de ‘El Mencho’. La agrupación originaria de Mazatlán denunció públicamente que fue despojada de su camioneta de trabajo mientras regresaba a casa luego de una presentación en la Ciudad de México.

El vehículo, en el que transportaban instrumentos y equipo profesional, fue incendiado después del robo.

Línea M Instagram

Lo ocurrido fue dado a conocer por los propios integrantes mediante videos publicados en sus redes sociales, donde explicaron que durante su trayecto se encontraron con varios bloqueos carreteros.

En uno de esos puntos, cuya ubicación no detallaron, sujetos les quitaron la unidad y posteriormente le prendieron fuego, lo que representó la pérdida total de sus herramientas de trabajo.

El relato de Línea M tras el ataque en carretera

A través de un primer mensaje en video, los músicos decidieron informar directamente a sus seguidores sobre la situación que atravesaban.

Línea M Instagram

“Somos sus amigos de la Línea M solo para informarles que en este tramito, como ya saben hay una serie de bloqueos a lo largo del país y a nosotros nos tocó que nos quitaran nuestra camioneta de trabajo”.

Más adelante explicaron que el viaje tenía como finalidad regresar a Mazatlán después de cumplir compromisos laborales en la capital del país. En la camioneta trasladaban instrumentos musicales, equipo de audio y herramientas de grabación adquiridas con esfuerzo a lo largo del tiempo.

“Veníamos de la Ciudad de México de trabajar y venían todos nuestros instrumentos nuestro equipo de grabación, de audio y que lamentablemente se perdió, nos quitaron la camioneta y le prendieron fuego”, relataron.

Línea M Instagram

Los integrantes de la agrupación dejaron en claro que su integridad física no estaba comprometida.

“No encuentro ni las palabras para decirles plebes, es una tristeza muy grande e impotencia, pero gracias a Dios estamos bien para seguirle echando ganas. No está fácil y cuídense mucho”.

Horas después del primer mensaje, los integrantes publicaron otro video para actualizar su situación. Informaron que seguían en la zona debido a los bloqueos y que no sabían a qué hora podrían continuar su camino.

“Nomás para informarles que aquí estamos todavía detenidos, no sabemos a qué hora vayamos a movernos, estamos varados hay un bloqueo ahí, hay un bloqueo atrás (…), andamos bien agüitados, pues con mucho sacrificio las cosas se compraron poco a poco y no hay más que empezar de cero y rezar para estar con bien en nuestras casas. Todavía nos falta un largo camino, todavía estamos lejitos de Mazatlán, pero esperamos llegar con bien y todos los que están pasando por esa situación cuídense mucho, está bien feo”, expresaron.

Línea M Instagram

Más adelante, agradecieron el apoyo recibido por parte de colegas del medio musical, quienes les brindaron ayuda tras el incidente.

“Gracias a Dios estamos en el autobús de unos colegas, pero seguimos aquí donde mismo esperando que esto pase”, añadieron.

¿Quiénes son Línea M?

Línea M es una agrupación musical originaria de Mazatlán, Sinaloa, dedicada al género regional mexicano. De acuerdo con la información disponible en su perfil oficial de Spotify, el proyecto se formó en 2023 y actualmente cuenta con alrededor de 341 mil oyentes mensuales en esa plataforma.

En los últimos años han lanzado diversos sencillos y colaboraciones. Entre sus temas se encuentran “Hombre de Valor”, “Algo Especial” y “Hecho en Mex”, canciones que forman parte de su catálogo dentro del regional mexicano. Su música también puede encontrarse en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Shazam.

PJG