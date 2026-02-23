¡Robbie William regresa a México!; fecha y cuándo comprar boletos para su concierto 

Robbie Williams acaba de dar buenas noticias para todos sus fans mexicanos, ya que el cantante británico llegará dentro de unos meses a México para ofrecer un concierto y así reencontrase con miles de fans.

El exintegrante de Take That estará en México y si tú quieres estar en el concierto que dará en nuestro país como parte de su gira BritPop World Tour, aquí te contamos los detalles como las fechas en las que podrás comprar los boletos.

¿Cuándo y dónde se presentará Robbie Williams en CDMX?

Robbie Williams llegará a México y se presentará específicamente en la Ciudad de México el próximo 7 de octubre.

El británico se presentará en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Robbie Williams en CDMX?

Si no te quieres perder el regreso de Robbie Williams a México, te contamos que la preventa de boletos para su show en CDMX ocurrirá dentro de unos días.

La primera venta será la Beyond, a la cual tendrán acceso aquellos que sean clientes exclusivos de Banamex. Podrás comprar tus boletos el 26 de febrero a las 9:00 AM en Ticktemaster.

La siguiente venta será la Priority, también exclusiva para ciertos clientes de dicho banco. Esta preventa se realizará el 27 de febrero a las 9:00 AM en Ticketmaster.

La preventa Banamex, la cual tendrán acceso aquellos que tengan una tarjeta de débito o crédito de dicho banco tendrán la oportunidad de conseguir sus entradas el 2 de marzo a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Finalmente, la venta general, con la que podrás conseguir tus boletos con cualquier tarjeta, será el 3 de marzo a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Hasta el momento se desconocen los precios de los boletos, pero se espera que antes de la venta Ocesa comparta la información necesaria.

