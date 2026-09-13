Linda Cardellini adelanta los secretos de 'Crystal Lake', la serie precuela de Viernes 13

La historia de Jason Voorhees regresará a la pantalla con Crystal Lake, la serie precuela de Viernes 13 que se estrenará el próximo 16 de octubre en Latinoamérica a través de UNIVERSAL+. Esta nueva producción explorará el origen de una de las familias más temidas del cine de terror, pero lo hará desde la mirada de Pam Voorhees.

Linda Cardellini, nominada al Emmy por su trabajo en Dead to Me, encabeza el elenco de esta serie creada por Brad Caleb Kane, quien también ha participado en producciones como It: Welcome to Derry, Tokyo Vice y Warrior.

Cortesía: Universal +

A lo largo de ocho episodios, la ficción mostrará una faceta más compleja de la madre de Jason: una mujer marcada por el dolor, el trauma y una furia que poco a poco comienza a transformarla.

Linda Cardellini habla de Pam Voorhees y el origen de Jason

Linda Cardellini conversó sobre su llegada al universo de Viernes 13, los desafíos físicos de las escenas violentas y la forma en que la serie mostrará el lado humano de Pam y Jason Voorhees.

¿Qué es lo que recuerdas de la película original de Viernes 13?

“Si pienso en la fecha, viernes 13, inmediatamente me viene a la mente la película. La idea me ha acompañado desde que tengo memoria. Me encanta Halloween. Me fascinan los laberintos embrujados. De pequeña también veía muchas películas de terror y me parecían muy divertidas. Cuando era niña, nos sentábamos a verlas y luego nos daba demasiado miedo para dormir”.

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¿Cómo abordaste interpretar a un personaje tan icónico?

“Hay algo en su rabia reprimida. Le han sucedido cosas en la vida que no pudo controlar, y de repente empieza a sentir que sí puede controlar algo. Desafortunadamente, esto conlleva una psicopatía que la lleva a hacer cosas indescriptibles. Pero se trata de su intento por comprender cómo lidiar con el trauma que la vida le ha impuesto sin que pudiera evitarlo”.

¿Cómo se sintió ingresar al mundo de un slasher?

“Pam es su propia versión de una asesina en serie. Para mí, eso fue realmente emocionante porque es algo que nunca había hecho. Ella no es la víctima, es la perpetradora. Normalmente, en las grandes franquicias cinematográficas, los asesinos son hombres. Así que esta idea de una asesina es interesante y algo inexplorada. Pam tiene este lado monstruoso, al igual que Jason, y está la historia de la creación del monstruo. Pero también hay un lado humano en Pam y Jason que se ve desde el principio. Puedes empatizar con su dolor y su ternura hacia su hijo. Ambos intentan encontrar un lugar donde encajar, ya que se sienten como marginados. Esas cosas son muy humanas”.

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¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Callum, quien interpreta a Jason?

“Callum es un chico maravilloso y un gran actor. Lo que hizo en la serie es muy difícil, sobre todo para un niño tan pequeño. Estoy muy impresionada. Hizo un trabajo excelente. Jason ha pasado por mucho. A través de su historia, se descubre por qué, físicamente, es como es. Cuando lo leí, me pareció interesante que fuera un niño normal que luego evolucionó hasta convertirse en lo que todos conocemos como el Jason adulto. Jason y Pam tienen una relación preciosa. Se quieren y se apoyan mutuamente. Ella desea lo mejor para él, pero el mundo no es amable con él. Eso es algo que ella simplemente no puede soportar”.

Grace fue una de las pocas amigas de Jason, ¿cómo ves la relación entre ella y Pam?

“Gwendolyn Sundstrom, quien interpreta a Grace, es una actriz nata. Tenía un papel difícil, y lo hace de maravilla. Transmite vulnerabilidad y hace cosas inesperadas. Grace fue una de las pocas personas que mostró mucha amabilidad con Jason cuando otros niños lo trataban mal, y eso significa mucho para Pam. Así que Pam intenta imponerse y convertirse en la persona con la que Grace puede contar. Pero su actitud es extraña y fuera de lugar, y Grace lo percibe. Hay una tensión constante entre ellas. Pam intenta por todos los medios mantener a Grace cerca, y creo que es porque piensa que si la tiene cerca, Jason podría volver con ella”.

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Pam logra matar gente de distintas formas únicas, ¿tienes una favorita?

“Me gustan las dos primeras muertes del primer episodio. Casi parece una ópera grotesca que empieza de una forma, con ella intentando escapar, y luego no hay más diálogos; es pura acción. Hicieron cosas increíbles con la forma en que se desintegra la cara de uno de los tipos, ¡tanto que cuando lo hicimos en el set, me molestó durante una semana más o menos! No podía quitármelo de la cabeza, no en el mal sentido, sino en el sentido de que me quitaba el apetito. Estas escenas tardaron una semana en rodarse y una mañana me desperté con todos los músculos del cuerpo doloridos. No creo que estuviera preparada para lo físico que iba a ser el horror. Estaba completamente cubierta de sangre falsa de pies a cabeza”.

¿Qué puede esperar la audiencia de Crystal Lake?

“Lo que va a suceder es impredecible. Hay cosas que uno espera, como estos asesinatos audaces, casi absurdos, pero también hay mucha historia por descubrir. Nos adentramos en cómo sería vivir en Crystal Lake y desarrollamos su mundo. La historia es conmovedora a ratos, divertida a ratos, ¡y también aterradora!”.

¿De qué trata Crystal Lake?

La historia sigue a Pam Voorhees, una madre soltera que continúa afectada por la trágica muerte de su hijo Jason. El pequeño, quien padecía diversos problemas de salud, se ahogó en el lago del pueblo casi un año antes de los acontecimientos de la serie.

La vida de Pam cambia cuando dos desconocidos llegan hasta su puerta para investigar algunos episodios de su pasado. Su aparición desata una inquietante cadena de sucesos y provoca que los habitantes comiencen a preguntarse quién es realmente la mujer y qué secretos permanecen ocultos en Crystal Lake.

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La producción combinará el misterio y el suspenso con los elementos sangrientos característicos de la franquicia. Al mismo tiempo, profundizará en el dolor de una madre capaz de llegar a extremos aterradores para protegerse y defender a las personas que ama.

¿Quiénes forman parte del elenco de Crystal Lake?

Linda Cardellini interpreta a Pam Voorhees, madre de Jason y personaje principal de esta nueva historia. Callum Vinson será el encargado de dar vida a la versión infantil del futuro asesino.

El elenco también incluye a William Catlett como Levon Brooks, jefe de la policía local; Devin Kessler en el papel de Briana Brooks, periodista y hermana de Levon; y Cameron Scoggins como el oficial Dorf.

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Por su parte, Gwendolyn Sundstrom interpreta a Grace, una de las pocas niñas que mostró amabilidad hacia Jason cuando eran compañeros de campamento.

Aunque desarrollará una historia propia, la serie incluirá referencias a la película original y recuperará algunos de los lugares relacionados con ella.