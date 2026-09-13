5 Seconds Of Summer cancela concierto en Monterrey; esta es la razón

5 Seconds Of Summer se encuentra en México como parte de su gira Everyone’s a Star. Los primeros conciertos que ofrecieron fueron en la Ciudad de México y Guadalajara, sin embargo, la banda no pudo dar su último show, el cual se realizaría en Monterrey.

La agrupación australiana dio a conocer la cancelación del concierto tan solo minutos antes de que el concierto diera inicio, lo cual tomó por sorpresa a todos sus fans que ya estaban listos para verlos sobre el escenario.

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¿Por qué 5 Seconds of Summer canceló su concierto en Monterrey?

El anuncio de la cancelación del concierto se dio a través de un anuncio que apareció en las pantallas de la Arena Banamex, recinto en el que 5SOS daría su concierto en tierras regias.

En el comunicado se informó que debido a problemas de salud del baterista, Ashton Irwin, la banda optó por tomar la decisión de cancelar el show que darían anoche en Monterrey.

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“Lamentamos informar al público que, debido a problemas de salud de Ashton Irwin, baterista de 5 Seconds of Summer, la banda no podrá presentarse esta noche en el Auditorio Banamex. Deseamos a Ashton una pronta recuperación y agradecemos profundamente su comprensión”.

Por otra parte, también se dio a conocer que el total de la compra de los boletos se verá reflejada lo más pronto posible en las tarjetas con las que se hizo la transacción. También confirmaron que quienes adquirieron sus entradas en las taquillas, podrán pedir su reembolso a partir del 23 de septiembre.

¿Qué le pasó a Ashton Irwin?

Poco después de que se diera a conocer la cancelación del concierto, 5 Seconds Of Summer compartió a través de sus historias de Instagram un mensaje dirigido a sus fans en el que lamentaban haber cancelado el show.

“Tomamos la difícil decisión de cancelar el concierto de esta noche, ya que los doctores nos advirtieron que estaríamos poniendo en riesgo la salud de Ashton. En este momento, Ash está recibiendo atención médica, pero debido a una situación similar ocurrida en el pasado, los otros tres no nos sentimos cómodos poniendo aún más en peligro su salud. Por devastador que esto sea para los cuatro, esta noche le informaron que presentarse supondría un riesgo grave para su salud. Él quería dar el concierto con todas sus fuerzas, todos queríamos hacerlo, pero la salud es primero”.

Instagram

Por otra parte, Bruses, la telonera de los conciertos de 5SOS en México dejó un comentario en el que mencionó que Ashton sí se encontraba delicado de salud y dio algunos detalles al respecto.