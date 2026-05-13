¡Jason y Viernes 13 vuelven! Crystal Lake ya tiene fecha de estreno oficial en Peacock

A pesar de los constantes pleitos legales que tuvo Crystal Lake, Peacock ya le puso fecha de estreno a la serie basada en el universo de Jason y Viernes 13.

Jason vuelve oficialmente tras casi dos décadas de silencio; su última aparición fue en la cinta de 2009, por lo que este proyecto acaba con una sequía de 17 años sin material nuevo de la franquicia.

El proyecto está a cargo de A24, por lo que los amantes del terror aseguran que tendrá un estilo único. La serie contará con ocho episodios y se transmitirá exclusivamente por Peacock.

Crystal Lake ya tiene fecha de estreno oficial en Peacock Peacock

Así será la precuela inesperada de Viernes 13

Lo que hace distinta a esta producción es que no se enfoca en el Jason que ya conocemos. La trama es más bien una precuela, así que se meterá de lleno en los eventos que ocurrieron antes de la primera cinta de 1980.

Explorará los orígenes de los Voorhees, situándose en el tiempo previo a la muerte de Jason en el campamento.

Linda Cardellini será la encargada de darle vida a Pamela Voorhees, la madre de Jason y la verdadera villana de la historia original. Hay que recordar que en la película inicial es ella quien acaba con los guías, convencida de que su descuido causó que su hijo se ahogara.

Por su parte, Callum Vinson (quien participó en la serie de Chucky) interpretará a Jason Voorhees cuando era niño.

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¿Quiénes forman parte del reparto de Crystal Lake?

El reparto también incluye a Nick Cordileone como Ralph, una clara referencia al icónico “Crazy Ralph” que advertía sobre la maldición del campamento. Además, tendremos a Barry y Claudette, interpretados por Phoenix Parnevik y Danielle Kotch, quienes rinden homenaje a las primeras víctimas de la película de 1980.

Varios reportes indican que la producción estará llena de referencias a la saga original y momentos icónicos.

El elenco se completa con nombres como William Catlett, Devin Kessler y Joy Suprano, bajo la visión de Brad Caleb Kane (It: Bienvenidos a Derry), quien funge como showrunner.

Un punto a favor es que Victor Miller, creador del guion original, regresa como productor ejecutivo para asegurar que la esencia de la saga se mantenga viva.

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¿Cuándo se estrena Crystal Lake?

La serie ha tenido un desarrollo larguísimo de más de 20 años. En su momento, la propuesta estuvo en manos de The CW, pero la cadena la rechazó por ser “demasiado tétrica”.

Tras superar la huelga de 2023 y varios ajustes creativos, las cámaras empezaron a rodar finalmente en 2025.

El estreno de Crystal Lake quedó fijado para el 15 de octubre de 2026. Sin embargo, el anuncio no convenció a todos; en redes sociales, muchos fanáticos lamentaron que se perdiera la oportunidad de lanzarla en un “verdadero viernes 13”, algo que habría sido el toque de mercadotecnia ideal para el regreso de Jason.