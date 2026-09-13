Lilly Wachowski critica a los fans de ‘Harry Potter’ por financiar el ‘genocidio de personas trans’

Las controversias alrededor de la nueva serie de Harry Potter no se detienen, pues esta vez, la directora Lilly Wachowski critica a los fans del niño mago por financiar el ‘genocidio de personas trans’.

La codirectora de la saga Matrix no solo habló de la comunidad de fanáticos y su consumo continuo de la franquicia, sino también de la escritora británica J.K. Rowling. Las afirmaciones de la cineasta trans generaron una ola de discusiones en redes sociales, abriendo una discusión sobre la responsabilidad económica de los seguidores ante los proyectos creativos que deciden apoyar monetariamente.

Por su parte, el equipo de la autora británica no tardó en reaccionar ante los señalamientos de Wachowski, respondiendo a través de un comunicado oficial destinado a frenar las acusaciones.

Todo esto transcurre en una época donde el consumo de contenidos se analiza bajo la lupa de la ética personal, y la línea que separa la obra del autor se percibe cada vez más difusa para las audiencias globales.

Lilly Wachowski Facebook

“Apoyar a Harry Potter es financiar el genocidio de personas trans”, declaró Wachowski

Durante una reciente entrevista concedida a la revista Variety, Lilly Wachowski reflexionó sobre su trayectoria en Hollywood, los desafíos de financiar proyectos con perspectiva trans y queer en la industria actual, y la creciente polarización política que afecta a las minorías.

Fue en este punto cuando la directora cuestionó la nueva serie de televisión de Harry Potter producida por HBO y la resistencia que enfrenta por parte de sectores activistas debido a las conocidas posturas de J.K. Rowling sobre la identidad de género.

Para Wachowski, el acto de consumir productos del Wizarding World trasciende el simple entretenimiento y se convierte en una acción con consecuencias políticas y económicas directas; explicó que las ganancias que la serie de Harry Potter obtendrá se destinarán al “genocidio de personas trans”, debido a que se mueven hacia leyes perjudiciales para la comunidad transgénero en diversas partes del globo.

La creadora de The Matrix trazó una analogía directa entre el consumo cultural y otras decisiones éticas de compra cotidiana. Explicó que, de la misma manera que una persona sensibilizada con la crisis climática intenta reducir su uso de combustibles fósiles o quien rechaza las acciones de Elon Musk evita adquirir vehículos Tesla, los seguidores del joven mago deberían considerar el destino final de su dinero al comprar mercancía, acudir a los parques temáticos o sintonizar las nuevas producciones audiovisuales.

Serie Harry Potter HBO

¿Cuál fue la respuesta de J.K. Rowling a las acusaciones de Wachowski?

Ante la magnitud de las declaraciones hechas por Wachowski, el equipo de representación legal y de prensa de J.K. Rowling emitió una respuesta para desmarcarse de los señalamientos presentados en la entrevista.

El comunicado calificó las palabras de la cineasta como una distorsión infundada de las actividades de caridad y activismo de la escritora por medio de la asociación “The J.K. Rowling Women’s Fund”:

Las personas son libres de no estar de acuerdo con sus opiniones, pero acusaciones seriamente difamatorias de esta naturaleza, que invocan conceptos extremadamente graves, nunca deberían presentarse como hechos cuando están claramente fabricadas y no se basan en ninguna evidencia.

Según sus representantes, los fondos monetarios de la autora se destinan principalmente a causas filantrópicas, refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica e investigación médica.

Lilly Wachowski critica a los fans de ‘Harry Potter’ Facebook

El debate entre la comunidad trans, Wachowski y J. K. Rowling

“The J.K. Rowling Women’s Fund” es, según sus propias palabras, una organización privada creada por la autora para proporcionar apoyo financiero legal a personas y organizaciones que defienden los derechos de las mujeres basados en el sexo.

Desde las polémicas declaraciones de la autora de Harry Potter donde rechaza a la comunidad trans, dicha asociación se ha visto en el foco debido a que, según fuentes dedicadas al activismo LGBTQ+, los recursos (100% sostenidos por la escritora) son utilizados también para promover leyes y centros de conversión en el Reino Unido.

La postura de Lilly Wachowski reavivó una de las preguntas filosóficas y comerciales más complejas del siglo XXI: ¿es posible separar una obra del pensamiento de su creador cuando el creador aún recibe regalías de dicha obra?

Para activistas y creativos trans, esta distinción pierde validez en el momento en que hay flujo monetario de por medio.

Un sector del público ha optado por deshacerse de sus colecciones y rechazar cualquier nuevo lanzamiento relacionado con la marca, otro grupo sostiene que la conexión emocional con los personajes y las historias construidas durante la infancia no puede borrarse por las opiniones personales de Rowling.