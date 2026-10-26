¿Un nuevo integrante? La sorprendente confesión de Lewis Hamilton sobre su relación con la familia Kardashian

¡Lewis Hamilton está conquistando algo más que las pistas de Fórmula 1! El piloto británico sorprendió al compartir un detalle poco conocido de su relación con Kim Kardashian: lo cercana que se ha vuelto su convivencia con la familia.

Lewis Hamilton habla sobre su relación con los cuatro hijos de Kim Kardashian

Durante un encuentro con los medios previo a las actividades del Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas, el pasado 24 de octubre, el piloto habló sobre las cosas que le dan felicidad fuera de las competencias.

El piloto de Fórmula 1 habló sobre su relación con los hijos de Kim Kardashian y aseguró que disfruta pasar tiempo con ellos fuera de las pistas. IG lewishamilton

Entre ellas, destacó el tiempo que comparte con los hijos de su novia y reveló que una pequeña integrante de cuatro patas ya forma parte de su dinámica familiar.

Me encanta pasar tiempo con los hijos de mi novia”, expresó Hamilton.

Después, explicó que, como Kim tiene cuatro hijos, disfruta jugar con ellos y compartir diferentes actividades.

Les compré un perro este año, así que la pequeña Halo es un nuevo miembro de la familia”, añadió.

Mientras Kim Kardashian mantiene cierta reserva sobre su romance, Lewis Hamilton sorprendió al contar que regaló un cachorro a los cuatro hijos de la empresaria. IG kimkardashian

La confesión llamó la atención porque tanto el deportista como la estrella de The Kardashians han procurado mantener ciertos aspectos de su romance lejos de la exposición pública. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever que la relación ha avanzado hasta incluir momentos importantes de la vida familiar de la empresaria.

¿Quiénes son los hijos de Kim Kardashian?

Kim Kardashian comparte cuatro hijos con su exmarido, el rapero Kanye West: North, Saint, Chicago y Psalm. Aunque la empresaria suele mostrar algunos momentos de su maternidad en redes sociales, es especialmente cuidadosa al decidir quiénes pueden formar parte de su círculo más cercano.

Kim Kardashian estaría viviendo una nueva etapa sentimental junto a Lewis Hamilton, quien ya comparte tiempo con sus cuatro hijos IG

Por eso, que Hamilton pase tiempo con los pequeños representa un detalle significativo en esta nueva etapa sentimental. De acuerdo con declaraciones atribuidas a una fuente cercana a la familia y publicadas previamente por People, Kim es muy selectiva con las personas que presenta a sus hijos y no toma esas decisiones a la ligera.

El acercamiento entre el piloto y los niños ya había dado algunas pistas en meses anteriores. Durante el verano, la empresaria compartió fotografías de una escapada familiar junto al lago, donde apareció sonriente con Hamilton y su hija Chicago. En otras imágenes, el deportista también se dejó ver con algunos de los pequeños durante las vacaciones.

Además, el británico ha compartido momentos que reflejan su interés por las actividades de los niños. Entre ellos destacó una visita a una tienda de Tokio especializada en cartas Pokémon junto a Saint, una experiencia que dejó ver otra faceta de la convivencia entre ambos.

Lewis Hamilton revela el regalo que hizo a los hijos de Kim Kardashian

Aunque la noticia del cachorro fue una sorpresa para muchos seguidores, Halo ya había aparecido discretamente en las publicaciones de la pareja. En julio, Kim compartió imágenes de su viaje junto al lago en las que se podía ver al pequeño perro, mientras que en septiembre Hamilton también publicó una fotografía de la mascota.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian han dado señales de que su relación se fortalece lejos de las pistas y los reflectores. IG

El regalo tiene un significado especial para el piloto, quien perdió a Roscoe, su querido bulldog, en 2025. La llegada de Halo representa así una nueva compañía para él y un motivo más para compartir su cariño por los animales con la familia de su pareja.

Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre cómo se organizan para cuidar al cachorro ni sobre las reacciones de cada uno de los niños ante su llegada. Lo que sí quedó claro durante la intervención de Hamilton es que disfruta de esta faceta de su vida.

¿Cómo es la relación de Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

Los rumores sobre un posible romance entre Kardashian y Hamilton comenzaron a tomar fuerza a principios de 2026, después de que ambos fueran relacionados sentimentalmente durante una escapada al Reino Unido.

Lewis Hamilton sorprendió con una confesión sobre su romance con Kim Kardashian: disfruta convivir con sus hijos y hasta les regaló a la nueva mascota familiar. IG

En abril, la pareja compartió contenido en Instagram que terminó por alimentar las especulaciones sobre su relación. Kim también dejó escapar algunas palabras sobre su felicidad sentimental en un episodio de The Kardashians emitido el 22 de octubre.

Aunque evitó revelar demasiados detalles, respondió a las preguntas de su entorno con una frase que despertó la curiosidad de sus seguidores: “Solo diré esto: estoy muy, muy feliz”.

La empresaria también ha hablado de la importancia que tuvo su periodo de soltería después de su separación de Kanye West en 2021. Durante esos años, explicó, pudo concentrarse en sus hijos, sus negocios y su crecimiento personal antes de considerar una nueva relación.

Ahora, su historia con Hamilton parece avanzar hacia una convivencia cada vez más cercana. Aunque ninguno ha revelado cuáles son sus planes a futuro, el piloto ya dejó claro que disfruta pasar tiempo con los hijos de su novia.