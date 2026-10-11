¿Valió la pena? Kim Kardashian voló 10 mil km en jet privado para ver a Lewis Hamilton en la F1

El amor lo puede todo, incluyendo un viaje de 10 mil kilómetros. Así lo ha hecho Kim Kardashian al usar su jet privado para poder asistir el fin de semana del Gran Premio de Singapur y apoyar a Lewis Hamilton, con quien mantiene una relación sentimental.

Si bien Kardashian se robó las miradas en el paddock nocturno de Marina Bay, su viaje de medio día de recorrido fue tema de conversación.

De acuerdo con registros de rastreo aéreo de FlightRadar 24, el jet privado de la celebridad, un Gulfstream G650ER, despegó de Honolulu, Hawái, el viernes 9 de octubre y tocó tierra en territorio asiático las primeras horas del sábado. La aeronave completó un vuelo ininterrumpido de 12 horas y 41 minutos para cubrir una distancia en línea recta de aproximadamente 10,782.6 kilómetros.

El recorrido valió la pena de inmediato porque Kardashian observó como Hamilton, siete veces campeón del mundo, ascendió al podio de la carrera sprint. Para el domingo, el día estelar, ella también estuvo presente en el box de la Scuderia Ferrari, el más exclusivo de la categoría al ser el equipo de mayor trascendencia.

Kim Kardashian estuvo observando toda la carrera de Hamilton Pool via REUTERS

Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de Hamilton quien perdió el podio en la parte final de la carrera cayendo hasta la sexta posición.

¿Cuándo empezó la relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

Los rumores sobre el vínculo entre ambas figuras cobraron fuerza a mediados de año, y todo quedó claro en el exclusivo Gran Premio de Mónaco disputado en junio.

En aquel fin de semana en el Principado, en una de las carreras más difíciles de lograr adelantamientos, Kim Kardashian hizo su debut oficial en el paddock de la F1 para apoyar de cerca al piloto de Maranello. En aquella carrera el siete veces campeón del mundo también logró podio.

Ahora, en Singapur, lo obtuvo de nuevo en la carrera corta, por lo que podría considerarse que la empresaria le otorga una dosis de buena suerte.