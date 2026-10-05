¿Cómo ocurrió? Kim Kardashian revela detalles de su historia con Lewis Hamilton

Kim Kardashian ha decidido abrir una pequeña ventana a su vida sentimental y explicar cómo llegó a una nueva relación después de varios años en los que prefirió estar soltera. La empresaria habló sobre el proceso personal que atravesó tras su divorcio de Kanye West y reconoció que necesitaba tiempo para sanar.

Kim Kardashian habla de su etapa soltera

En una entrevista con Style Magazine de The Times, la estrella de 45 años recordó que pasó alrededor de cinco años realmente soltera, salvo por el romance que mantuvo durante algunos meses con Pete Davidson.

Kim Kardashian reveló que pasó cerca de cinco años realmente soltera antes de volver a abrirse al amor. IG kimkardashian

Para Kardashian, ese periodo no representó una etapa de soledad, sino una oportunidad para concentrarse en sus cuatro hijos, su carrera y en reconstruir su bienestar.

Realmente no sentí ninguna prisa”, explicó al hablar de aquellos años.

La empresaria aseguró que no se sentía vacía ni tenía la necesidad de encontrar rápidamente una nueva pareja. Por el contrario, consideraba que necesitaba darse tiempo para trabajar en sí misma y recuperar el equilibrio después de una separación especialmente complicada.

Kim Kardashian cuenta por qué tardó años en volver a enamorarse

El matrimonio entre Kardashian y Kanye West terminó oficialmente en 2022, después de un proceso de divorcio que comenzó un año antes. La pareja tiene cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, por lo que la empresaria también ha tenido que mantener una dinámica familiar con su exesposo.

Kim aseguró que durante su etapa de soltería nunca sintió prisa por encontrar una nueva pareja ni se sintió vacía. IG kimkardashian

Al recordar aquel momento, Kim explicó que no estaba preparada para abrirse emocionalmente a otra persona. Su prioridad era sanar y permitir que las cosas ocurrieran de manera natural, sin forzar una nueva relación.

El universo obra a tu favor cuando simplemente lo dejas fluir”, fue una de las reflexiones que compartió al hablar de aquella etapa.

Y precisamente después de ese periodo llegó Lewis Hamilton a su vida.

¿Cómo comenzó la historia entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

Aunque actualmente forman una de las parejas más comentadas del entretenimiento y el deporte, Kim y Lewis se conocían desde hace años. Ambos habían coincidido desde 2014, pero fue hasta 2026 cuando comenzaron a aparecer juntos con mayor frecuencia y las especulaciones sobre un posible romance tomaron fuerza.

La relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton comenzó a llamar más la atención pública a principios de 2026. IG lewishamilton

En febrero de ese año fueron vistos juntos durante el Super Bowl, encuentro que alimentó los rumores sobre una relación sentimental. A partir de entonces, comenzaron a compartir algunos momentos de manera mucho más visible, aunque sin convertir su romance en el centro de sus redes sociales.

Durante los meses siguientes, ambos fueron relacionados con viajes y encuentros en distintos destinos. Kardashian incluso compartió una fotografía en la que aparecía junto al piloto durante unas vacaciones, mientras Hamilton también publicó imágenes de momentos de descanso junto a la empresaria y su familia.

La relación habría adquirido todavía mayor visibilidad durante un viaje a Tokio, donde Kardashian estuvo acompañada por sus cuatro hijos. También fueron vistos juntos en Londres y la empresaria acudió a apoyar al piloto durante el Gran Premio de Mónaco.

Aunque las muestras públicas de cariño han aumentado, Kim continúa siendo cuidadosa cuando se trata de hablar directamente sobre su vida sentimental. De hecho, cuando The Times le preguntó por su relación con Hamilton, prefirió no profundizar y respondió que, de la manera más respetuosa posible, prefería no hablar del tema.

Aunque se conocen desde 2014, Kim y Lewis comenzaron a ser vinculados sentimentalmente años después de su primer encuentro. IG kimkardashian

¿Por qué Kim Kardashian decide mantener en privado su romance?

Más que revelar detalles íntimos de su romance, las declaraciones de Kardashian permiten entender el camino que recorrió antes de comenzar esta relación. Después de años en los que puso el foco en sus hijos, su trabajo y su crecimiento personal, la empresaria parece haber permitido que el amor llegara sin buscarlo.

La empresaria y el piloto de Fórmula 1 han compartido viajes y momentos juntos, aunque prefieren mantener su romance con cierta discreción. IG kimkardashian

Actualmente, además de su faceta como madre, Kim continúa al frente de Skims, desarrolla proyectos en televisión y mantiene su carrera como actriz y sus planes relacionados con el derecho.

En ese contexto, su relación con Lewis Hamilton representa una nueva etapa que, por ahora, ambos parecen disfrutar lejos de las declaraciones demasiado personales. Y aunque Kardashian no ha querido contar cómo es su romance puertas adentro, sí dejó claro que no llegó a él desde la prisa, sino después de aprender a estar bien consigo misma.