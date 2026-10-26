Frentes Políticos / 26 de octubre de 2026

1. Las benditas redes. El escándalo de Guadalupe Taddei, con o sin renuncia, vulneró de manera irreversible la credibilidad del INE. La fuga de recursos en licitaciones que se manejan inclusive desde fuera de las oficinas del instituto, el turismo europeo y los materiales revelados en redes sociales que evidencian un trato monárquico hacia la mujer que debe garantizar las elecciones, son puntos que ya no pueden ocultarse. Saldrán otro cúmulo de materiales, como los ya difundidos, inapelables. En San Lázaro ya se perfila una ruta para convocar a la elección de una nueva presidencia; Taddei resiste y el país pierde por todos lados. Gracias, doña Guadalupe.

2. Manos largas. Víctor Castro llama a cerrar filas con Manuel Cota y asegura que la confrontación interna en Morena ya terminó. Pero genera una duda, no sólo en BCS. ¿Hasta dónde debe involucrarse un gobernador en la definición de quien podría sucederlo? No basta invocar la unidad ni presumir respaldo a la dirigencia nacional; desde el poder, cada pronunciamiento inclina la cancha. Castro también denuncia codazos, reglas deficientes y un árbitro distraído, pero omite que su propia voz tiene un peso institucional que los demás no poseen. Si exige respeto a las reglas, debería empezar por respetar al proceso electoral y no meter las manos. Lo hará.

3. Por la educación. Inicia registro para la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria. La Secretaría de Educación Pública abrirá del 26 de octubre al 6 de noviembre el registro para estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo. El apoyo para útiles y uniformes es de 2 mil 500 pesos. El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, señaló que se reforzará la difusión de la convocatoria para que las familias conozcan el procedimiento y puedan realizar el registro dentro del plazo establecido. Cuando se trata de educación no es gasto, sino inversión.

4. Cerco sanitario. Columba López, secretaria de Agricultura, tiene una encomienda, impedir que las plagas crucen las carreteras y pongan en riesgo la producción agropecuaria. De julio a septiembre, Agricultura, mediante el Senasica, frenó 2 mil 371 cargamentos con plagas o enfermedades cuarentenarias. La vigilancia también se ha reforzado ante el gusano barrenador del ganado. Javier Calderón, director de Inspección fitozoosanitaria del Senasica, y su equipo realizan monitoreo GPS y escaneo con inteligencia artificial. No es un asunto menor, una plaga puede costar empleos, mercados y millones al campo mexicano. Prevenir hace patria.

5. Bienvenidos. Mara Lezama logró una conexión de largo alcance para Quintana Roo. El próximo 24 de diciembre, Cozumel estrenará su primer vuelo directo desde Europa con la ruta Milán-Cozumel, operada cada jueves por Neos. Con esto se abrirá una puerta al mercado italiano y ampliará las opciones para atraer visitantes a la Isla de las Golondrinas sin pasar por otros destinos. Detrás están las adecuaciones de ASUR y la promoción coordinada del estado. En turismo, los discursos ayudan, pero los aviones que aterrizan cuentan más. Se vislumbran ocupación hotelera y derrama económica para la isla. Quintana Roo sigue siendo la joya de la corona.