¿F1 a los 45 años? La sorprendente razón por la que Hamilton quiere correr hasta 2030

Lewis Hamilton ha sacudido el paddock de la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo reveló su intención de extender su carrera en la máxima categoría hasta la próxima década, motivado por un proyecto histórico: el regreso del Gran Premio de África con una carrera en Ruanda.

El piloto británico, quien cumplirá 42 años en enero, afirmó de manera contundente que no piensa en el retiro profesional hasta ver materializado este hito en el automovilismo mundial.

El factor Ruanda: los planes de la F1 para volver a África

Durante las conferencias previas al Gran Premio de Estados Unidos, Hamilton expresó su entusiasmo por las conversaciones entre los directivos de la F1 (encabezados por Liberty Media) y el gobierno de Ruanda para albergar una fecha del calendario oficial.

"Definitivamente quiero seguir corriendo hasta principios de la década de 2030 si hay una carrera en África, especialmente en Ruanda", declaró de forma abierta el actual corredor de Ferrari.

Hamilton ha fungido como el principal impulsor de esta expansión transcontinental. El británico argumenta que el serial no puede considerarse un verdadero "campeonato mundial" mientras ignore a todo un continente. La última vez que la F1 disputó una carrera en suelo africano fue en 1993, en el histórico circuito de Kyalami (Sudáfrica).

Un mensaje de conciencia global desde la Fórmula 1

Más allá del impacto deportivo y comercial, el piloto aprovechó la atención mediática para emitir un mensaje de responsabilidad social. Hamilton instó a la comunidad internacional y a las figuras públicas a mirar con empatía los conflictos armados y las crisis humanitarias que afectan al planeta.

Durante su intervención, hizo un llamado directo para visibilizar la situación de emergencia en regiones como el Congo, Sudán, Siria y Palestina: "Necesitamos hablar de estos temas y usar nuestras plataformas para traer paz y conciencia", enfatizó el deportista.

Con un contrato vigente en Ferrari, la postura de Lewis Hamilton no solo replantea la longevidad de su trayectoria en los circuitos, sino que ejerce una fuerte presión ética y comercial sobre la categoría reina para consolidar el GP de Ruanda antes de 2030.