¿Kim o North? Kardashian sorprende al recrear el estilo de su hija de 13 años para Halloween

Kim Kardashian volvió a demostrar que Halloween es una de sus temporadas favoritas para experimentar con su imagen. Esta vez, la empresaria dejó de lado las caracterizaciones de personajes de ficción para encontrar inspiración dentro de su propia familia: su hija mayor, North West.

Kim Kardashian recrea el estilo emo de North West

Este martes 20 de octubre, la estrella de The Kardashians compartió en Instagram una serie de fotografías en las que apareció prácticamente irreconocible. Con una peluca larga en tono azul turquesa, accesorios metálicos, maquillaje marcado y uñas llamativas, Kim recreó varios de los elementos más característicos de la estética que North ha mostrado durante los últimos meses.

La empresaria confundió a sus seguidores con una caracterización que recuperó los detalles más distintivos del estilo de su hija adolescente. IG kimkardashian

La transformación fue tan detallada que el parecido entre madre e hija se convirtió rápidamente en el centro de la conversación. Para completar el disfraz, la fundadora de SKIMS llevó una camiseta negra con la inscripción N0rth4evr, nombre del EP que la adolescente lanzó en mayo, además de una prenda de mangas largas con rayas blancas y negras.

Así fue el look de Kim Kardashian como North West

Uno de los elementos más llamativos de la caracterización fue la peluca azul verdosa, un tono que se ha convertido en una de las señas de identidad recientes de North. Kim también incorporó piercings falsos en el rostro y las manos, pestañas dramáticas, una cadena brillante con un colgante de calavera y pulseras metálicas con pinchos.

Una camiseta con la inscripción N0rth4evr, una peluca turquesa y pulseras con pinchos fueron algunos de los detalles que Kim Kardashian utilizó para recrear la imagen de su hija IG kimkardashian

Las uñas largas, decoradas con detalles plateados y negros, reforzaron la estética alternativa del conjunto. La empresaria también imitó algunas de las poses que su hija suele adoptar frente a la cámara, incluida una en la que se cubre parcialmente la boca con una mano.

Más que elegir un disfraz convencional, Kim apostó por reproducir una imagen reconocible para quienes siguen de cerca a la familia. La atención a los detalles hizo que la propuesta funcionara como una especie de homenaje al estilo personal de North.

Kris Jenner y Khloé reaccionan al disfraz de Kim Kardashian

Las reacciones no tardaron en aparecer. Kris Jenner, madre de Kim, comentó la publicación con un entusiasta «¡Qué divertido!», mientras que Khloé Kardashian resumió su impresión con un «¡¡¡Gemelas!!!», celebrando el parecido entre ambas.

La estrella de The Kardashians encontró en North West su inspiración para Halloween 2026 y recreó su look con una camiseta dedicada al proyecto musical de la joven. IG kimkardashian

¿Cómo es el estilo de North West?

La hija de Kim Kardashian y el rapero Kanye West, North ha desarrollado una identidad visual propia a través de la ropa, los peinados y los accesorios. Su interés por las prendas oscuras, los elementos metálicos y los cambios de imagen ha generado conversaciones en redes sociales, donde sus elecciones estilísticas reciben tanto elogios como críticas.

Hija de Kim Kardashian y el rapero Kanye West, North ha llamado la atención por experimentar con diferentes tendencias de moda y belleza IG

En días recientes, la adolescente también defendió su forma de vestir frente a comentarios que juzgaban su apariencia. Durante una transmisión en vivo junto a su madre, explicó que sus elecciones de moda no deberían utilizarse para sacar conclusiones sobre su personalidad.

Kim, por su parte, ha expresado su apoyo a la libertad de su hija para experimentar con su imagen, aunque también ha señalado que existen límites respecto a ciertos cambios permanentes, como los piercings reales.

En ese contexto, el disfraz de Halloween adquiere una dimensión adicional: Kim no solo reproduce una estética llamativa, sino que también muestra públicamente su complicidad con una de las facetas más comentadas de su hija.

Kim apostó por una peluca azul, uñas metálicas y accesorios góticos para convertirse en su hija. IG kimkardashian

Los disfraces más recordados de Kim Kardashian y North West

No es la primera vez que Kim y North convierten esta celebración en una oportunidad para compartir referencias de la cultura pop. En 2023, ambas recrearon a Cher y Dionne, protagonistas de la película Clueless, con atuendos inspirados en el clásico juvenil de 1995.

También han participado en otras caracterizaciones familiares a lo largo de los años, demostrando que Halloween es una fecha en la que la creatividad y la moda ocupan un lugar importante en el universo Kardashian.

Esta vez, sin embargo, la dinámica cambió: en lugar de interpretar juntas a personajes conocidos, Kim decidió convertirse en su propia hija. Con esta elección, la empresaria demuestra que, en ocasiones, la mejor inspiración para un disfraz no está en el cine ni en la televisión, sino en casa.