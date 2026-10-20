Leonardo Aguilar no habría llenado concierto en Fiestas de Octubre 2026; así lució el recinto

Leonardo Aguilar volvió a llamar la atención en redes sociales, aunque esta vez no fue precisamente por alguna de sus canciones. El hijo de Pepe Aguilar ofreció un concierto en Guadalajara como parte de las Fiestas de Octubre 2026, pero su presentación comenzó a generar comentarios después de que se difundieran varios videos grabados por los asistentes.

Como parte de sus compromisos musicales, el hermano de Ángela Aguilar llegó a Guadalajara para presentarse ante sus seguidores en uno de los eventos más conocidos de Jalisco.

leonardo aguilar

Aunque hubo personas que acudieron a disfrutar de sus canciones, algunas grabaciones compartidas en redes sociales dejaron ver una situación que no pasó desapercibida.

Leonardo Aguilar no logra llenar su concierto en las Fiestas de Octubre 2026

La presentación del hijo de Pepe Aguilar se llevó a cabo en el Auditorio Jalisco, en Guadalajara, como parte de la programación de las Fiestas de Octubre 2026, evento que cada año reúne a diferentes artistas y miles de visitantes.

Durante el espectáculo, algunos asistentes grabaron videos para compartir parte de la presentación. Sin embargo, en las imágenes también quedaron registrados varios espacios vacíos dentro del recinto.

Captura de pantalla

Las grabaciones comenzaron a circular en redes sociales y mostraron que había zonas sin ocupar mientras Leonardo Aguilar se encontraba sobre el escenario, por lo que surgieron comentarios sobre la asistencia que tuvo el cantante.

¿Qué dijo Leonardo Aguilar durante su concierto en Guadalajara?

Otro de los momentos que comenzó a circular en redes sociales fue una conversación que el cantante tuvo con las personas que asistieron a su presentación.

Mientras se encontraba sobre el escenario, Leonardo Aguilar quiso saber si el público estaba disfrutando del espectáculo y aprovechó para hacer algunas preguntas.

Captura de pantalla

“¿Vamos bien? ¿Se decepcionaron?”, expresó el intérprete.

Tras escuchar la respuesta de los asistentes, el hijo de Pepe Aguilar continuó hablando con ellos y lanzó otra pregunta que posteriormente llamó la atención en internet.

“¿Les da envidia la gente que no vino?”, preguntó Leonardo Aguilar.

Captura de pantalla

La reacción de algunas personas pareció tomarlo por sorpresa, ya que respondieron afirmativamente. El cantante no dejó pasar el momento y, entre risas, contestó:

“¿Cómo que sí? Uno ya no sabe ni a quién le está cantando, ¿eh? Híjole”.

Leonardo Aguilar sigue los pasos de su familia en la música mexicana

Más allá de lo ocurrido en Guadalajara, Leonardo Aguilar continúa desarrollando su carrera dentro del regional mexicano, un género con el que ha estado relacionado desde pequeño debido a la trayectoria de su familia.

El cantante es hijo de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez-Alcalá, además de hermano de Ángela Aguilar, quien también se dedica a la música. Por parte de su padre, es nieto de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos figuras importantes de la música ranchera y del cine mexicano.

Desde joven, Leonardo comenzó a involucrarse en el mundo musical y ha buscado construir su propio camino, aunque constantemente se le relaciona con el legado artístico de los Aguilar.