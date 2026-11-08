Christian Nodal conmueve con mensaje a Pepe Aguilar: "Me abriste las puertas de tu casa"

Nodal sorprendió al dedicarle unas emotivas palabras a Pepe Aguilar, con quien mantiene una relación cercana desde que se convirtió en su suegro tras casarse con Ángela Aguilar. El cantante de regional mexicano aprovechó un encuentro familiar para expresar públicamente el cariño y la admiración que siente por el intérprete.

Aunque ambos artistas han compartido el escenario en otras ocasiones, esta vez protagonizaron un momento especial que no pasó desapercibido entre los asistentes. Además de cantar juntos, intercambiaron palabras que dejaron ver cómo es su relación fuera de los reflectores.

Mezcalent

Todo ocurrió en Aguascalientes, donde Pepe Aguilar ofreció un concierto sinfónico acompañado de varios integrantes de su familia. La presentación reunió a sus hijos y a Christian Nodal, quienes participaron en diferentes momentos del espectáculo.

¿Qué le dijo Christian Nodal a Pepe Aguilar durante su concierto?

Durante el espectáculo, Pepe Aguilar y Christian Nodal tuvieron la oportunidad de cantar juntos frente al público de Aguascalientes. Al terminar su participación, el intérprete de "Por mujeres como tú" aprovechó para elogiar a su yerno.

Ante los asistentes, Aguilar aseguró que Nodal es uno de los mejores exponentes de la música mexicana que ha conocido, un reconocimiento que el joven cantante recibió con agradecimiento.

Foto: Instagram Pepe Aguilar

Lejos de limitarse a responder con unas cuantas palabras, Christian decidió dedicarle un mensaje en el que destacó no solamente su carrera, sino también su calidad humana y la manera en la que lo ha recibido dentro de su familia.

"Se habla mucho de Pepe Jones, que está muy grande el cab…, pero nadie habla de su corazón, y si el cabr… está grandote, el corazón ya ni les digo, gracias Pepe, es un honor y un orgullo pertenecer a la familia Aguilar y más de 30 años reflejados en tu carrera, por más que digan y hablen, lloren, lo que sea, este es tu público y aquí estamos los de adeveras esta noche", expresó.

Nodal dedica mensaje a Pepe Aguilar en Instagram

El reconocimiento que Christian Nodal hizo a su suegro no terminó sobre el escenario. Después de la presentación, el cantante utilizó sus redes sociales para compartir otro mensaje en el que expresó lo importante que ha sido Pepe Aguilar en su vida.

Por medio de Instagram, el intérprete de "Adiós amor" habló sobre lo difícil que le resulta separar la admiración que siente por el artista del cariño que le tiene como integrante de su familia.

También aprovechó para agradecerle que lo haya recibido en su casa y que le enseñara el valor que tiene la familia, algo que, de acuerdo con sus palabras, ha sido significativo para él.

"No sé cómo separar el cariño de la admiración. Qué showazo y qué público tan chin... tienes aquí en Aguascalientes. Gracias por todo Pepe. No solo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. Gracias por tanto", se lee.

Ángela Aguilar y Leonardo también acompañaron a Pepe Aguilar en el concierto

La presentación en Aguascalientes también contó con la participación de Ángela Aguilar, quien interpretó "Qué agonía" y compartió un abrazo con su padre sobre el escenario.

Fuera de la vista del público, la cantante fue captada intercambiando besos con su esposo Christian Nodal, quien también tuvo la oportunidad de cantar junto a Leonardo Aguilar.