Leo Dan ‘regresa’ con nuevo disco “Bien Arremangado”

El 1 de enero de 2025, la música se visitió de luto tras anunciarse la muerte de Leo Dan a los 82 años, después de más de 60 años deleitándonos con sus canciones. Pero pocos sabían que trabajó en un último proyecto que salió este 2026: “Bien Arremangado”.

Leo Dan viene de la abreviatura de Leopoldo Dante, nombre real del artista argentino que se consolidó como una de las figuras más influyentes de la “Nueva Ola” en Latinoamérica, durante la década de 1960.

El secreto detrás de su éxito, era el sentimiento con el que cantaba sus letras sencillas, pero profundas, además de su voz inconfundible. De ahí que tuviera una carrera sólida de seis décadas y más de 70 álbumes lanzados.

En total se habla de que Leo Dan compuso entre mil 500 y 2 mil canciones. Entre las más emblemáticas están: “Cómo te extraño mi amor”, “Te he prometido”, “Mary es mi amor” y “Esa pared”, que han trascendido generaciones.

Incluso, muchas de sus canciones han sido traducidas a idiomas como el italiano, portugués, alemán, francés, inglés e incluso japonés. Asimismo, varios artistas han hecho versiones de sus éxitos.

Pero a lo largo de su carrera, Leo Dan también colaboró con diferentes cantantes con quienes compartió el micrófono para cantar sus más grandes éxitos. Justamente, de estas colaboraciones, nació el último álbum que trabajó en vida: Bien Arremangado.

“Bien Arremangado”: el álbum póstumo de Leo Dan

A través de las redes sociales de Leo Dan, se dio a conocer que a partir del 10 de abril de 2026 está disponible en todas las plataformas el álbum “Leo Dan Bien Arremangado”, el último proyecto de colaboraciones que trabajó en vida.

El álbum incluye 15 de sus canciones más emblemáticas en colaboración con importantes cantantes del regional mexicano, un género que Leo Dan ayudó a popularizar.

Y es que, durante los años 70, el cantante adoptó elementos del mariachi y la música ranchera, lo que aumentó la conexión con su público mexicano.

El proyecto fue trabajado por alrededor de tres años y se lanzó este 2026 a manera de homenaje y una manera de mantener vivo su legado.

“Bien Arremangado”, la frase que titula al disco, evoca cercanía, trabajo y autenticidad, elementos que caracterizaron la carrera del cantante.

Lo que hace especial a este disco es que, aunque respeta la composición original, conservando la esencia romántica que definió su estilo, incluye sonidos contemporáneos del regional mexicano.

¿Qué artistas colaboran en “Bien Arremangado” de Leo Dan?

Carín León, con “Cómo te extraño mi amor”

Bronco, con “El radio está tocando tu canción”

Joss Favela, “Siempre estoy pensando en ella”

Natalia Jiménez, con “Cuando un amor se va”

Luis Ángel “El Flaco”, con “Yo sé que no es feliz”

Víctor García, con “La niña está triste”

Julio Preciado, con “Solo una vez”

Josi Cuen, con “Mary es mi amor”

La Adictiva, con “Te he prometido”

Edgardo Núñez, con “Pídeme la luna”

Beto Zapata, con “Pero esa vez lloré”

Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, con “Cuánto me cuesta”

Si creciste con las canciones de Leo Dan, no te puedes perder estas colaboraciones con toque mexicanos para unir generaciones. “Bien Arremangado”, el álbum póstumo de Leo Dan, ya está disponible en todas las plataformas.