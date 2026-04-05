¡El "Grim Reaper" en México! Lo que necesitas saber sobre Lee Dong Wook antes de su fanmeeting

¿Quién es Lee Dong Wook? El actor surcoreano de k-dramas tendrá su primer fanmeeting en la CDMX durante el mes de abril, ¡conoce todos los detalles sobre su carrera!

Conocido por su mirada profunda, su piel de porcelana y una versatilidad actoral que desafía los géneros, este intérprete se ha consolidado como un pilar fundamental de la "Hallyu" o Ola Coreana.

La noticia de su fanmeeting en México no es solo un evento más en la agenda de espectáculos; es la culminación de años de espera para miles de seguidores que han seguido su carrera desde sus primeros pasos en la televisión de Seúl hasta su estatus de ícono global.

Lee Dong Wook está detrás de personajes en extremo populares del mundo de los dramas coreanos, como el "Grim Reaper" de Goblin o el carismático zorro de nueve colas en El Zorro de Nueve Colas.

Desde dramas románticos que definieron una época hasta thrillers psicológicos que exploran la oscuridad humana, Lee Dong Wook ha demostrado que no le teme a la evolución.

Lee Dong Wook IMDb

Lee Dong Wook: sus inicios en la actuación

Lee Dong Wook nació el 6 de noviembre de 1981 en Seúl, comenzó su carrera tras ganar un concurso de modelos en 1999, lo que rápidamente le abrió las puertas para su primer papel actoral en un drama de un solo episodio para la cadena MBC.

Durante sus primeros años, participó en la famosa serie juvenil School (en sus temporadas 2 y 3), una plataforma que históricamente ha servido para catapultar a jóvenes promesas.

Aunque ya mostraba un talento natural, el actor pasó varios años perfeccionando su técnica en papeles secundarios, aprendiendo los ritmos de una industria que exige perfección.

K-dramas de Lee Dong Wook IMDb

Lee Dong Wook: el despegue de su carrera

Fue en el año 2005 cuando su vida cambió radicalmente con el estreno de la comedia romántica My Girl, Lee Dong Wook pasó de ser un actor prometedor a un "Hallyu Star". Su interpretación de Seol Gong-chan, un heredero serio y sofisticado, cautivó no solo a la audiencia coreana sino a toda Asia.

Esta serie fue fundamental para establecer el arquetipo del "galán de drama" que el público tanto adora, y le otorgó su primer gran reconocimiento internacional.

Sin embargo, si algo define la carrera de Lee Dong Wook es su negativa a encasillarse. Tras el éxito de sus comedias románticas, el actor tomó decisiones audaces que demostraron su rango interpretativo. Con proyectos como Scent of a Woman, donde interpretó a un hombre que se enamora de una mujer con una enfermedad terminal, demostró una madurez emocional que conmovió a las audiencias y reafirmó su posición en la industria.

Lee Dong Wook: el éxito internacional

En 2016, Lee Dong Wook asumió un papel que redefiniría su carrera: el Ángel de la Muerte (Grim Reaper) en Goblin (Guardian: The Lonely and Great God). A pesar de ser el segundo protagonista masculino, su química con Gong Yoo y su desgarradora historia de amor con el personaje de Yoo In-na lo convirtieron en un fenómeno cultural.

Este papel le permitió explorar matices de melancolía, humor seco y redención, elevando su estatus a nivel mundial.

Al mismo tiempo, su fama lo ha llevado a conquistar corazones fuera de Corea del Sur gracias a programas de variedades; por ejemplo, fue anfitrión del programa de entrevistas Strong Heart.

Y en 2019, asumió el rol de "Representante de los Productores Nacionales" en Produce 101, un famoso reality de competencia de ídolos, donde fue elogiado por su trato empático y protector hacia los jóvenes concursantes.

Lee Dong Wook en México Ocesa K-pop

Lee Dong Wook en México

Bajo el título “MY HOME”, Lee Dong Wook incluyó Latinoamérica para la realización de su fanmeeting, con una parada estratégica en la Ciudad de México, que responde al enorme crecimiento del consumo de K-dramas en la región.

México se ha posicionado como uno de los mercados más importantes para el contenido coreano, y los actores han comenzado a notar el apoyo incondicional de los fans mexicanos a través de redes sociales.

Este evento promete ser una experiencia inmersiva, por lo que la audiencia podrá ver al actor participando en juegos, responder preguntas del público, recrear escenas famosas y, en ocasiones, demostrar sus habilidades vocales.

El evento se llevará a cabo el próximo 14 de abril de 2026 en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Kdramas de Lee Dong Wook que no te puedes perder

Goblin: es una fantasía épica sobre la inmortalidad, el destino y el amor. Su interpretación del Grim Reaper es icónica, equilibrando la seriedad de su oficio con una ingenuidad adorable en la vida cotidiana.

es una fantasía épica sobre la inmortalidad, el destino y el amor. Su interpretación del Grim Reaper es icónica, equilibrando la seriedad de su oficio con una ingenuidad adorable en la vida cotidiana. Extraños del infierno: en este thriller psicológico basado en un webtoon, el actor interpreta a Seo Moon-jo, un dentista con un secreto aterrador. Es, posiblemente, su papel más oscuro y aclamado por la crítica.

El Zorro de Nueve Colas: aquí interpreta a Lee Yeon, un mítico zorro de nueve colas (Gumiho) que vive en la ciudad moderna. La serie mezcla acción, fantasía y romance de forma brillante.

aquí interpreta a Lee Yeon, un mítico zorro de nueve colas (Gumiho) que vive en la ciudad moderna. La serie mezcla acción, fantasía y romance de forma brillante. Un lugar en tu corazón: Lee Dong Wook se reunió con Yoo In-na en una comedia romántica ligera y dulce donde interpreta a un abogado meticuloso y algo frío que termina enamorándose de una actriz famosa.

Ya sea por su elegancia natural, su capacidad para hacernos llorar con un solo gesto o su humor sarcástico, Lee Dong Wook se ha ganado un lugar en la historia de los k-dramas.