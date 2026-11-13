¿Le hizo un desplante? El video de Karol G y su mamá en los Latin Grammy 2026 que divide opiniones

Karol G vivió una noche de reconocimientos en los Latin Grammy 2026, pero un breve momento junto a su madre terminó por atraer la atención de usuarios en redes sociales.

Qué pasó entre Karol G y su mamá en los Latin Grammy 2026

La cantante colombiana se convirtió en tema de conversación después de que comenzara a circular un video grabado durante la 27ª edición de los Latin Grammy, celebrada el jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

En la grabación, difundida en distintas redes sociales se observa un supuesto desencuentro entre Karol G y su mamá, Martha Navarro, cuando la artista se preparaba para dirigirse al escenario a recibir uno de sus reconocimientos.

De acuerdo con las imágenes descritas por usuarios que compartieron el material, la madre de la intérprete se acercó para abrazarla mientras celebraba el anuncio de su victoria. Sin embargo, el intercambio no terminó como algunos espectadores esperaban.

La cantante parece mover ligeramente uno de sus brazos y girar hacia otra dirección antes de continuar con la celebración. Ese movimiento fue interpretado por parte del público como un posible rechazo al abrazo de su madre.

El video comenzó a compartirse en TikTok, Facebook, Instagram y X, donde surgieron comentarios sobre la actitud de la colombiana. La duración del intercambio y el contexto de la ceremonia se convirtieron en elementos centrales de la discusión.

Aunque algunos usuarios aseguraron que Karol G había tenido un desplante, las imágenes por sí solas no permiten establecer qué intención tuvo el movimiento ni qué ocurrió entre ambas antes o después de ese instante.

El video de Karol G y su mamá divide opiniones en redes sociales

La reacción del público no fue uniforme. Mientras algunas personas cuestionaron que la artista aparentemente evitara el contacto físico con su madre, otras señalaron que se encontraba celebrando un premio frente a cientos de asistentes.

La discusión se concentró en un gesto que ocurrió en cuestión de segundos. Sin embargo, las publicaciones no aportaron información suficiente para determinar si existió alguna molestia entre la cantante y su madre durante la premiación.

La presencia de familiares en este tipo de ceremonias suele quedar registrada por las cámaras cuando los artistas reciben un reconocimiento. Los abrazos, las felicitaciones y las reacciones del público forman parte de la transmisión.

En este caso, el momento adquirió una interpretación distinta al difundirse por separado de la celebración completa. La conversación dejó de centrarse exclusivamente en el premio y pasó a cuestionar la reacción de la intérprete.

Hasta el momento, Karol G no ha ofrecido una explicación pública sobre el supuesto desplante descrito en las publicaciones. Tampoco se ha confirmado que el intercambio haya provocado algún conflicto familiar.

Karol G ganó dos Latin Grammy 2026, pero un supuesto desplante a su mamá generó críticas en redes sociales. IG karolg

¿Qué premios ganó Karol G en los Latin Grammy 2026?

Más allá de la polémica, la intérprete de Medellín consiguió dos Latin Grammy durante la ceremonia, con reconocimientos tanto para su trabajo discográfico como para una de sus colaboraciones musicales.

La Academia Latina de la Grabación reconoció a la cantante en las siguientes categorías.

Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta.

Mejor Interpretación de Reguetón por Verano Rosa, su colaboración con Feid.

El reconocimiento para Tropicoqueta colocó nuevamente a la artista entre las ganadoras de una de las categorías principales de la música urbana. El disco compitió contra producciones de Bad Gyal, J Balvin, Ryan Castro, Beéle y Young Miko.

Por su parte, Verano Rosa obtuvo el premio a Mejor Interpretación de Reguetón frente a canciones de Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow, Ozuna y otras figuras del género.

Karol G también participó en el espectáculo musical de la ceremonia. Vestida de dorado, interpretó "Ese hombre es malo" acompañada de una orquesta y músicos de mariachi, en una presentación distinta al sonido de sus éxitos de reguetón.

Su actuación permitió mostrar otra faceta de Tropicoqueta, un proyecto con el que la colombiana incorporó referencias a diferentes estilos de música latina y amplió su repertorio más allá del género urbano.

Karol G interpretó Ese hombre es malo en los Latin Grammy 2026, donde ganó dos premios y generó polémica. Reuters

Rosalía y Milo J también destacaron en los Latin Grammy 2026

La edición número 27 de los premios reunió a artistas de distintos géneros musicales en Las Vegas. Entre los resultados más destacados estuvo el de Rosalía, quien terminó la ceremonia como la artista con más reconocimientos.

La cantante española consiguió seis Latin Grammy, incluido Álbum del Año por Lux y Canción del Año por La Perla, una colaboración con Yahritza y Su Esencia.

El argentino Milo J obtuvo cuatro premios, entre ellos Grabación del Año por Niño. También fue reconocido en la categoría de Mejor Interpretación Urbana por Gil, su colaboración con Trueno.

Otro de los artistas premiados fue Jorge Drexler, quien consiguió tres gramófonos. Entre sus reconocimientos figuró Mejor Canción Alternativa por Ante la duda, baila.