"¡Uno ya no está para bisutería!", fueron las palabras de Rosalía en la entrega de los Latin Grammy

LAS VEGAS.— Primero fue un sueño, luego una apuesta y anoche, su salto al vacío le hizo ganar cinco premios Latin Grammy por su álbum LUX (Complete Works)

Ayer, Rosalía agradeció a su equipo al recibir el Latin Grammy por Álbum del Año por LUX (Complete Works) y a Juanes, quien le entregó el premio, y le dijo que él fue de los primeros en creer en ella cuando había sólo 100 personas en una sala.

“Es la tercera vez que yo gano este premio. Si El mal querer fue un sueño y Motomami una apuesta, LUX fue un salto al vacío.

“Es muy importante decir la verdad y este disco es la mía… gracias a todos por moldearme hasta convertrime en quien soy… tengo mucho que aprender, sé que todavía no he hecho mi mejor trabajo y que tengo todo lo que hace falta para hacerlo mejor… LUX siginifca luz en latín, y para más luz en el mundo, ojalá”, dijo Rosalía, quien cuando ganó a Canción del Año agradeció a Yahritza (Yahritza y Su Esencia) por cantar con ella en La perla.

“A los que me dijeron que no valía y que mi música es demasiado rara, gracias por haberlos escuchado, ¡carajo!, porque hoy estoy ganado este premio”, dijo, no sin antes agradecer a las rancheras, a Paquita la del Barrio. “A los que sigan encontrando perlas, ojalá que la vida les tenga guardado un diamante… porqua una ya no está para bisuterías”.

Quien le siguió en la fue el argentino Milo J, quien se llevó cuatro premios, entre ellos otro de los principales, el de Grabación del Año por Niño.

La sorpresa

Una de las sorpresas de la noche fue la aparición de Janet Jackson, quien fue la encargada de presentar a Daddy Yankee, quien fue la Persona del Año 2026.

La cantante reconoció el coraje del puertorriqueño para cambiar la música y crear nuevas posibilidades para crear oportunidades para los artistas que vienen detrás de él, por abrir puertas a las nuevas generaciones.

“Ramón, tienes una hermosa alma y una gran energía y ese espíritu es lo que has alcanzado en la música”, dijo en inglés. “Tu música ha inspirado a toda una generación”, agregó en español.

Daddy le agradeció de corazón por su trabajo, amor y por formar de una familia tan legendaria.

Lo musical

Silvana Estrada en el escenario de los Latin Grammy AFP

La primera parte de la velada estuvo aderezada por mujeres. Rosalía abrió la ceremonia con temas como La perla, mientras que Mon Laferte ofreció una poderosa interpretación de Femme Fatal. Siguió Silvana Estrada con Dime, secundada por la puertorriqueña Kanny García y la brasileña Anitta.

Karol G, quien hoy cantará en Ciudad de México, dio voz a Ese hombre es malo, acompañada de mariachi, una sección de cuerdas, un piano de cola y un coro que vistió la voz de la colombiana quien lució un ajustado vestido de dorado de estilo mariachi.

Jorge Drexler cambió el mood como sólo él sabe hacerlo con Las palabras, nominada a Mejor Canción Cantautor. “Que viva la música uruguaya”, cerró el artista.

Daddy Yankee volvió el MGM Grand Garden Arena una auténtica pista de baile con varios de sus éxitos y acompaño de varios intérpretes y amigos del género. Una gran bandera de Puerto Rico colgaba desde lo alto del escenario y sirvió como capa para el puertorriqueño, quien bajó poco a poco dando la espalda. Así llegaron temas como Dura, Saber su nombre, Despacito, Lo qué pasó, pasó, Sonríele y Gasolina, que cerró junto a LL Cool J.

Milo J tocó junto a Gustavo Santaolalla, Gil, mientras que Carín León, Vivir Quintana y Juanes hicieron lo propio con Desde que te tengo y Humano.

Los homenajes

Daniela Villarreal Velez en el homenaje a José Alfredo Jiménez. REUTERS

El primer homenaje fue para José Alfredo Jiménez, del que se celebra 100 años de su nacimiento. The Warning llevó a su género musical el clásico Te solté la rienda; Reik, junto a Edgar Barrera, interpretó La media vuelta; el productor mexicano volvió a acompañar a Sofía Reyes y a Yami Safdie en Si nos dejan, mientras que Camila Fernández, en traje de mariachi y presumiendo su baby bump, cantó El rey. “Y arriba José Alfredo, y mi Tata también”.

El segundo fue para Willie Colón, quien falleció este año. Mediante un popurrí bastante emotivo y movido, sonaron canciones como Oh qué será, Idilio, Usted abusó y El gran varón en voz de exponentes como Fonseca, Niña Pastori, Miguel Colón (hijo de Willie), Nathy Peluso, Luis Enrique y Grupo Niche.