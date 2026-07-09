Laura Zapata podría confrontar a uno de sus secuestradores; esta es la razón

Laura Zapata y su hermana, Ernestina Sodi, vivieron un secuestro en el 2002. Este hecho provocó que las hermanas se distanciaran supuestamente porque Ernestina aseguró que Laura había planeado que la privaran de la libertad después de que dejarán libre a Zapata antes que ella.

A más de veinte años de lo ocurrido, el tema vuelve a salir a la luz y esta vez debido a que uno de los secuestradores ha pedido un amparo indirecto, lo que ocasionaría que Laura Zapata confronte de nuevo a uno de los hombres que la privó de la libertad.

Laura Zapata podría reencontrarse con uno de sus secuestradores

En entrevista con Venga la Alegría, Laura Zapata compartió que recibió un citatorio debido a que un juez federal lo solicitó después de que el secuestrador pidiera un amparo indirecto.

“Acabo de recibir un citatorio porque él está pidiendo un amparo indirecto, me imagino para salir de la cárcel. Está detenido desde el 2004. Ya nos dirán si me llaman o no voy a asistir".

Ernestina Sodi

Laura Zapata comentó que este hombre que la secuestro fue reconocido por su hermana Ernestina Sodi y que fue quien abusó sexualmente de ella después de que Laura fuera liberada.

“Es el que de alguna manera agredió físicamente, sexualmente, a mi hermana Ernestina y aquí está comprobado que la persona que abusó de ella cuando yo estaba luchando por su libertad”.

Foto: Cuartoscuro

La actriz también recordó que en el libro que escribió Ernestina Sodi sobre el secuestro que vivió, ‘Líbranos del mal’, un hombre le aconsejó colocar en el libro que aparentemente Laura Zapata había planeado el secuestro.

“Aconseja a Ernestina Sodi que yo formo parte de todo esto, para que ella vendiera su libro. Donde ya ahora la gente afirma que ella dice aquí (en el libro) que por mí fue hecho el secuestro”.

Laura Zapata demandará a Kunno

Por otra parte, Laura Zapata compartió que demandará al influencer Kunno por daño moral después de que el creador de contenido asegurara que la actriz se hizo un autosecuestro.