¿Arruinaron su infancia? Lanzan primera imagen de Alvin en el reboot de Alvin y las Ardillas

Después de varios años sin una nueva película, Alvin está de regreso. El primer vistazo al protagonista del reboot de Alvin y las Ardillas ya fue presentado y bastó una imagen para que los seguidores de la franquicia comenzaran a compararlo con las versiones anteriores del personaje.

El rediseño conserva algunos de los elementos más reconocibles de Alvin, como su sudadera roja con la letra “A” y su actitud despreocupada. Sin embargo, también incorpora cambios en el rostro, el pelaje y las expresiones faciales para adaptarlo a una nueva generación de películas animadas.

El reboot de Las Ardillas Cantoras presentó el nuevo diseño de Alvin. Prime Video

Así cambió el diseño de Alvin para la nueva versión de la película

A primera vista, el nuevo Alvin mantiene la imagen que ha acompañado al personaje durante décadas, pero presenta un aspecto más detallado.

El pelaje tiene una textura más realista y los ojos, el hocico y las expresiones fueron modificados para darle una apariencia más moderna sin perder la personalidad que caracteriza al líder de la banda.

El objetivo parece ser actualizar al personaje sin romper por completo con la imagen que millones de personas recuerdan de las películas estrenadas en los años 2000.

Esta no es la primera vez que Alvin cambia de apariencia. Desde su creación por Ross Bagdasarian, el personaje ha pasado por distintas etapas. Primero apareció en ilustraciones y series animadas en dos dimensiones, después dio el salto a la televisión y, finalmente, llegó al cine con las películas que combinaron actores reales y personajes creados por computadora.

Cada generación ha tenido una versión distinta de Alvin, por lo que el nuevo diseño representa una evolución más dentro de una franquicia que lleva varias décadas adaptándose a los cambios de la animación.

Alvin conserva su clásica sudadera roja, pero estrena una apariencia renovada para la nueva película. IG allthebigshots

¿Qué dijeron las redes sociales sobre el nuevo diseño para Alvin y las Ardillas?

Como suele ocurrir con los reboots, el primer diseño generó opiniones divididas.

Algunos seguidores celebraron que el personaje conserve elementos clásicos como la sudadera roja y su característica expresión confiada.

Otros, en cambio, comenzaron a comparar esta nueva versión con la de las películas anteriores y con las series animadas que marcaron la infancia de distintas generaciones.

Las comparaciones se multiplicaron en redes sociales pocas horas después de que se difundieran las primeras imágenes oficiales.

El primer vistazo de Alvin generó comparaciones con las versiones anteriores del personaje. Captura de Pantalla

¿Qué se sabe del reboot de Alvin y las Ardillas?

Por ahora, los responsables del proyecto no han revelado muchos detalles sobre la historia.

El primer adelanto estuvo centrado en mostrar el aspecto de Alvin, por lo que todavía falta conocer cómo lucirán Simón y Teodoro, así como el resto de los personajes.

Tampoco se ha presentado un tráiler completo ni se han dado a conocer más detalles sobre la trama.

Lo que sí deja claro este primer vistazo es que el estudio apuesta por renovar la imagen de la franquicia sin abandonar los elementos que hicieron popular a Alvin durante décadas.