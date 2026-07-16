La heredera secreta: ¿Quién se quedó con la millonaria fortuna de Gianni Versace?

Cuando Gianni Versace fue asesinado frente a su mansión de Miami el 15 de julio de 1997, el mundo de la moda perdió a uno de sus creadores más influyentes. Su muerte no solo conmocionó a la industria, también dio paso a una de las sucesiones más sorprendentes del lujo: el diseñador decidió dejar la mayor parte de su imperio a una niña de apenas 11 años.

¿Quién heredó la fortuna de Gianni Versace?

Esa heredera era Allegra Beck Versace, hija de Donatella Versace y del exmodelo estadounidense Paul Beck. Aunque muchos imaginaron que la empresa quedaría bajo el control directo de sus hermanos Donatella y Santo, el testamento de Gianni reveló una historia completamente distinta.

Allegra Beck Versace heredó el 50% del imperio creado por su tío Gianni Versace tras su muerte en 1997. Grosby

El diseñador nunca tuvo hijos, pero sentía un cariño especial por Allegra, a quien llamaba cariñosamente "mi pequeña princesa". Compartían el gusto por el arte, los museos y la cultura, y él veía en ella a la persona indicada para proteger el futuro de la firma que había construido desde finales de la década de 1970.

Así dividió Gianni Versace su millonaria herencia

Meses antes de su muerte, mientras enfrentaba problemas de salud, Gianni modificó su testamento y dejó establecido que Allegra recibiría el 50% de la compañía Versace cuando alcanzara la mayoría de edad.

Donatella y Santo Versace conservaron participaciones clave y continuaron al frente de la firma. IMDb

El resto del negocio quedó dividido entre sus hermanos: Santo Versace, responsable de las finanzas del grupo, conservaría el 30%, mientras que Donatella Versace, considerada la musa y colaboradora más cercana del diseñador, mantendría el 20% y asumiría la dirección creativa de la casa.

Como Allegra era menor de edad cuando ocurrió la tragedia, fueron sus padres y su tío Santo quienes administraron temporalmente su participación. Al cumplir 18 años, la heredera recibió oficialmente el control de las acciones que le correspondían, una fortuna que en ese momento ya estaba valorada en cientos de millones de dólares.

¿Qué hizo Allegra Beck Versace con la fortuna de Versace?

Lejos de disfrutar el protagonismo que acompañaba semejante herencia, Allegra tomó el camino opuesto. Desde muy joven dejó claro que nunca soñó con convertirse en una figura pública y que prefería vivir lejos de los reflectores.

La heredera prefirió una vida alejada de la fama, pese a controlar una de las mayores fortunas de la moda. Grosby

Incluso llegó a confesar que disfrutaba trabajar de forma anónima para otros diseñadores porque nadie sabía quién era. En varias ocasiones explicó que deseaba ser reconocida por su trabajo y no únicamente por pertenecer a una de las familias más famosas de la moda italiana.

Su vida tampoco estuvo exenta de dificultades. Tras el asesinato de su tío atravesó una etapa especialmente complicada y durante años permaneció alejada de la vida pública. Ella misma reconoció que vivió un largo periodo en el que sentía que había perdido el rumbo y que necesitó tiempo para reconstruirse emocionalmente.

¿Qué pasó con Allegra Beck?

Mientras estudiaba Historia del Arte, teatro y francés en Estados Unidos, fue alejándose poco a poco de la presión mediática que rodeaba a su apellido. Aunque terminó involucrándose en algunos aspectos administrativos de la empresa, siempre evitó asumir un papel protagonista dentro del proceso creativo.

Allegra estudió Historia del Arte y teatro antes de asumir oficialmente su participación en la empresa. Grosby

Quienes han trabajado cerca de la firma aseguran que sus apariciones en las oficinas han sido siempre discretas y esporádicas. Allegra rara vez concede entrevistas, prácticamente no utiliza redes sociales y suele dividir su tiempo entre Italia y Estados Unidos, manteniendo una vida extremadamente reservada.

Además de la participación accionaria, el patrimonio familiar incluía propiedades de enorme valor, como residencias en Milán, Nueva York, Miami y la histórica villa del Lago de Como, uno de los lugares favoritos de Gianni.

¿Qué pasó con el resto de la herencia de Gianni Versace?

Su hermano menor, Daniel Beck, heredó la extraordinaria colección de arte del diseñador, integrada por obras de grandes maestros y piezas de enorme valor histórico.

En 2018, la familia Versace vendió la firma a Capri Holdings en una operación multimillonaria. IMDb

El testamento también contempló a Antonio D'Amico, pareja sentimental de Gianni durante más de una década. El diseñador le otorgó una pensión vitalicia y el derecho a residir en algunas de sus propiedades, aunque posteriormente ambas partes alcanzaron un acuerdo diferente tras negociaciones con la familia.

Con el paso de los años, Versace continuó evolucionando bajo el liderazgo creativo de Donatella hasta que, en 2018, la familia acordó vender la firma al grupo estadounidense Michael Kors, hoy conocido como Capri Holdings, en una operación multimillonaria.

Aun así, Donatella permaneció durante varios años como la principal responsable creativa de la marca. Hoy, casi tres décadas después de la muerte de Gianni Versace, Allegra Beck sigue siendo uno de los personajes más enigmáticos del mundo de la moda.

Dueña de una de las herencias más importantes de la industria, eligió un camino muy distinto al glamour que convirtió a Versace en una leyenda: el del anonimato.