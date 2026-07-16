Un hijo propio: de qué trata el documental de Maite Alberdi basado en un caso real en México

Un hijo propio es el nuevo documental de Netflix inspirado en un caso real que marcó a México hace más de una década. La producción, dirigida por la cineasta chilena Maite Alberdi, reconstruye la historia de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una mujer que simuló un embarazo durante varios meses y cuyo caso terminó convirtiéndose en uno de los más comentados del país

A través de testimonios de personas que vivieron el caso, el documental explora temas como la presión por la maternidad, el impacto de las pérdidas gestacionales y las expectativas sociales que muchas mujeres enfrentan.

Instagram: Maite Alberdi

¿De qué trata Un hijo propio?

La historia gira en torno a Alejandra, una mujer que soñaba con formar una familia junto a su esposo, pero que sufrió varios abortos espontáneos. Después de enfrentar esas pérdidas y la constante presión de su entorno para convertirse en madre, decidió fingir que estaba embarazada.

Con el paso de los meses, la mentira fue creciendo hasta que terminó involucrada en el robo de una bebé recién nacida dentro de un hospital. Ese hecho desató un escándalo que ocupó titulares en todo el país y dio paso a un proceso judicial que mantuvo el caso en la conversación pública durante años.

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¿Un hijo propio está basado en un caso real?

El documental toma como punto de partida el caso de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, ocurrido en junio de 2009 en el Hospital General de México, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los hechos conocidos, la mujer había fingido un embarazo tras sufrir varios abortos espontáneos. El día en que supuestamente daría a luz, sustrajo a una bebé recién nacida del hospital y salió con ella escondida dentro de una bolsa de papel. Horas más tarde fue localizada junto con su esposo en un hotel de la capital, mientras que la menor fue recuperada sana y devuelta a sus padres.

Años después, Maite Alberdi, directora del documental, conoció esta historia durante una visita al penal de Santa Martha Acatitla, donde escuchó el relato de la propia protagonista. Ese encuentro fue el punto de partida para desarrollar este documental.

La primera producción de Maite Alberdi filmada en México

La dirección está a cargo de Maite Alberdi, cineasta reconocida internacionalmente por los documentales El agente topo y La memoria infinita, ambos nominados al Premio Oscar.

Para esta producción, Alberdi combina entrevistas con las personas involucradas en el caso con recreaciones dramatizadas.

El reparto incluye a Ana Celeste Montalvo Peña, Armando Espitia, Luisa Guzmán, Mayra Batalla, Ángeles Cruz, Mayra Sérbulo, Casio Figueroa y Alejandro Porter. El guión fue escrito por Julián Loyola y Esteban Student, mientras que la producción estuvo a cargo de Gato Grande, con Sandra Godinez, Carla González Vargas y Maximiliano Sanguine como productores ejecutivos.

¿Cuándo se estrena Un hijo propio?

Los espectadores podrán ver Un hijo propio primero en cines selectos de México a partir del 30 de julio.

Posteriormente, el documental se incorporará al catálogo de Netflix el 13 de agosto donde estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma.