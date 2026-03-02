¿Cuántos hijos tiene Emma Stone y quién es su esposo? Todo sobre su familia

Emma Stone no solo ha hecho historia en los Premios Oscar 2026 con dos nominaciones por Bugonia, como Mejor Actriz y como productora, también ha construido una vida familiar sólida y discreta lejos del reflector. Pero una de las preguntas que más se repite entre sus seguidores es clara: ¿cuántos hijos tiene Emma Stone y quién es su esposo?

La actriz, ganadora del Oscar por Poor Things, tiene una hija con su esposo, el director y guionista Dave McCary. Aunque ambos mantienen su vida privada con bajo perfil, con el paso de los años han compartido algunos detalles entrañables sobre su familia.

Emma Stone cuántos hijos tiene y quién es Dave McCary, su esposo

¿Cuántos hijos tiene Emma Stone?

Para quienes buscan cuántos hijos tiene Emma Stone, la respuesta es sencilla: tiene una hija llamada Louise Jean McCary, nacida en marzo de 2021.

De acuerdo con información confirmada por People, la actriz estaba esperando a su primer bebé en enero de 2021, luego de ser fotografiada en Los Ángeles mostrando su embarazo. Su hija nació el 13 de marzo de ese mismo año.

El nombre de Louise Jean tiene un significado especial. Según reportó Vanity Fair, la pequeña fue nombrada en honor a la abuela de Stone, Jean Louise. Además, tanto la actriz como su madre comparten el segundo nombre Jean, lo que convierte la elección en un guiño familiar lleno de simbolismo.

Emma Stone cuántos hijos tiene y quién es Dave McCary, su esposo

Emma Stone sobre su hija: “Es el mejor regalo de mi vida”

Aunque Emma Stone y Dave McCary son reservados respecto a su hija, la actriz ha dejado claro lo que significa la maternidad para ella.

En los Oscar, Stone ha dedicado palabras públicas a su familia. Al recibir su premio por Poor Things, expresó:

“Lo más importante, mi hija, que cumplirá 3 años en tres días y ha convertido nuestras vidas en tecnicolor”.

Más recientemente, en entrevista con Rolling Stone en febrero de 2026, reveló que Louise Jean es fanática de KPop Demon Hunters de Netflix:

“Es todo lo que escuchamos de 7:00 a 19:30. Es el alma de esta familia”.

Emma Stone cuántos hijos tiene y quién es Dave McCary, su esposo @joellegrace

¿Quién es el esposo de Emma Stone?

Si la otra gran pregunta es quién es el esposo de Emma Stone, se trata de Dave McCary, escritor, director y exdirector de segmentos del programa Saturday Night Live.

De acuerdo con información publicada por Elle, McCary conoció a Stone en 2016, cuando ella fue anfitriona del famoso programa. Tras más de dos años de relación, se comprometieron en diciembre de 2019 y se casaron en septiembre de 2020.

La pareja anunció su compromiso a través de Instagram con una fotografía del anillo. Desde entonces, han optado por mantener su relación fuera del foco mediático.

Emma Stone cuántos hijos tiene y quién es Dave McCary, su esposo

Un matrimonio “sólido y respetuoso”

Tras el nacimiento de su hija, fuentes cercanas declararon a People que la relación entre Stone y McCary es “fuerte y respetuosa”.

Una fuente aseguró al medio:

“Emma y Dave tienen un matrimonio maravilloso y ambos querían tener un hijo. Son una pareja muy centrada y reservada”.

También se ha destacado que comparten valores similares respecto a la privacidad y el equilibrio entre la vida profesional y familiar.

Emma Stone cuántos hijos tiene y quién es Dave McCary, su esposo

Emma Stone y su vida familiar lejos del reflector

Aunque Emma Stone es una de las actrices más reconocidas de su generación, su prioridad es clara: su hija y su esposo.

Así que, para quienes se preguntan cuántos hijos tiene Emma Stone y quién es su esposo, la respuesta es sencilla pero significativa: tiene una hija, Louise Jean, y comparte su vida con Dave McCary, con quien ha construido una familia discreta, estable y profundamente unida.