¿Por qué todos creyeron que Lady Gaga se casó en secreto con Michael Polansky?

Durante los últimos días, el nombre de Lady Gaga volvió a estar en el centro de las especulaciones, pero esta vez no por su música. La cantante fue protagonista de rumores que aseguraban que habría dado el “sí, acepto” en secreto a Michael Polansky y que incluso estaría disfrutando de una discreta luna de miel.

¿Lady Gaga se casó en secreto con Michael Polansky?

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por TMZ, Gaga y Polansky no se han casado y continúan comprometidos. Familiares de la pareja los habrían visto juntos durante las últimas semanas, lo que permitió descartar la versión de una boda secreta.

La ausencia de Lady Gaga de varios eventos públicos y su bajo perfil después de terminar su gira desataron los rumores. IG ladygaga

¿Por qué surgió el rumor de la boda secreta de Lady Gaga?

Todo comenzó con una combinación que suele ser suficiente para alimentar las teorías alrededor de una celebridad: bajo perfil, poca actividad pública y una relación que ya tiene planes de boda.

Después de concluir su gira mundial Mayhem Ball en abril, Lady Gaga redujo notablemente sus apariciones.

Los rumores crecieron después de que surgiera una versión sobre la supuesta dificultad de los amigos de Gaga para localizarla durante varias semanas. Foto: AFP y Reuters DANIEL COLE

Su último concierto tuvo lugar el 13 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York y, posteriormente, tampoco apareció en la Gala del Met de 2026, uno de los eventos donde normalmente suele llamar la atención.

Su ausencia llevó a algunos medios a especular que la cantante podría haberse retirado temporalmente de la vida pública para casarse con Polansky y comenzar una nueva etapa lejos de las cámaras.

La teoría cobró todavía más fuerza después de un reporte que señalaba que personas cercanas a Gaga habían tenido dificultades para localizarla.

Lady Gaga y Michael Polansky fueron vistos juntos en la boda de un amigo cercano de la cantante, contradiciendo algunas de las versiones. IG ladygaga

A partir de ahí surgió la posibilidad de que la pareja hubiera decidido escaparse para celebrar una boda íntima y posteriormente disfrutar de una luna de miel privada.

¿Lady Gaga y Michael Polansky se mudaron?

Otro elemento que alimentó las especulaciones fue la supuesta mudanza de Gaga y Polansky al condado de Marin, en el norte de California. La versión señalaba que ambos estarían llevando una vida mucho más tranquila en aquella zona.

Una supuesta mudanza al condado de Marin, California, también alimentó las especulaciones sobre la nueva vida de Lady Gaga junto a su prometido. IG ladygaga

No obstante, TMZ aseguró, a partir de sus propias fuentes, que la pareja continúa residiendo en Malibú. Aunque podrían haber visitado Marin, no existiría evidencia de que hayan establecido ahí su residencia.

Además, hay un detalle que parece contradecir la teoría de una boda completamente secreta: en julio, Gaga y Polansky fueron vistos juntos en la boda de Bobby Campbell, mánager y amigo cercano de la cantante, con Robert García.

El enlace se celebró en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles y la artista mantuvo un perfil discreto durante la celebración, pero asistió acompañada de su prometido.

¿Cómo será la boda de Lady Gaga y Michael Polansky?

Aunque por ahora no hay boda secreta, eso no significa que el matrimonio no esté en el futuro de la pareja. Gaga y Polansky hicieron público su compromiso en 2024, después de varios años de relación.

Lady Gaga y Michael Polansky mantienen una relación desde 2019 y anunciaron su compromiso en 2024, pero por ahora no existe confirmación de que hayan celebrado su boda. IG ladygaga

La cantante incluso ha hablado abiertamente de sus planes. A principios de 2026 aseguró que esperaba casarse “pronto”, mientras que anteriormente había revelado que ambos habían considerado una celebración muy sencilla.

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, Gaga llegó a bromear con la posibilidad de acudir únicamente a un juzgado y después pedir comida china.

La historia de amor comenzó en 2019, cuando se conocieron durante la fiesta de cumpleaños número 40 de Sean Parker, en Los Ángeles. Según Gaga, su primera conversación duró alrededor de tres horas y, semanas después, tuvieron su primera cita.

Gaga ha contado que ella y Polansky incluso consideraron casarse únicamente en un juzgado y celebrar después con comida china. IG ladygaga

El compromiso también tuvo un toque romántico y poco convencional. Polansky llevaba el anillo en su mochila cuando le pidió permiso para proponerle matrimonio durante una caminata y Gaga aceptó.

Por ahora, la boda no está confirmada y las fuentes cercanas solo aseguran que siguen comprometidos.