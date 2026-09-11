¿Qué son los thanatobots? El negocio de pagar una suscripción para hablar con difuntos

La industria tecnológica transformó el proceso de luto con la creación de los thanatobots. Estos programas de inteligencia artificial simulan la voz, los gestos y la personalidad de personas fallecidas. Las empresas ofrecen este servicio a través del cobro de una suscripción mensual o anual.

Los desarrolladores entrenan a estos algoritmos utilizando el rastro digital del difunto. Los ingenieros alimentan el sistema con fotografías, videos, notas de voz y publicaciones de redes sociales. La máquina procesa esta información para generar respuestas nuevas y mantener conversaciones en tiempo real con los deudos.

Los thanatobots sirven para hablar con seres queridos fallecidos. Foto: Magnific

Esta tecnología abandonó el terreno de la ciencia ficción para convertirse en un producto de consumo habitual. Corporaciones multinacionales patentaron sistemas diseñados para recrear chatbots de individuos específicos. Los catálogos actuales ofrecen desde aplicaciones móviles económicas hasta avatares tridimensionales con costos de mantenimiento elevadísimos.

El modelo de negocio asiático ejemplifica el alcance de este nuevo mercado digital. Varias firmas tecnológicas cobran facturas de miles de dólares por generar hologramas interactivos de alta resolución. A esta inversión inicial, los familiares suman la cuota de la suscripción para mantener la memoria alojada en la nube computacional.

El impacto psicológico de la inteligencia artificial

Históricamente, las personas recurrían a fotografías o prendas de vestir para recordar a sus seres queridos. Un objeto conmemorativo tradicional evoca pasajes del pasado desde el silencio absoluto. Un thanatobot modifica este esquema al hablar en primera persona y emitir frases inéditas tras la muerte del individuo.

La máquina pronuncia mensajes como "te extraño" o "sigo aquí", alterando la percepción de la ausencia física. El sistema construye una ilusión de vida interior a partir de fragmentos digitales aislados. Los especialistas advierten que interactuar con estas réplicas virtuales ancla al doliente en una etapa de negación prolongada.

Los thanatobots recrean fotos, voz y video de personas fallecidas. Foto: Magnific

La pérdida de un familiar destruye dinámicas cotidianas irremplazables para los sobrevivientes. El software promete restaurar esa conexión al recordar aniversarios familiares o utilizar apodos íntimos. Las compañías venden un espejismo de consuelo que paraliza el proceso natural de aceptación ante la muerte.

La autoría real de las respuestas virtuales recae en múltiples factores externos al difunto. El texto final combina los datos originales con las decisiones de programación de la compañía tecnológica. El cliente consume una creación artificial disfrazada de conservación de la memoria afectiva.

Dilemas éticos y el fin del contrato digital

El uso de los thanatobots desata intensos debates legales sobre el derecho a la identidad post mortem. Ninguna legislación actual define quién posee la autoridad para autorizar la recreación sintética de un familiar. El algoritmo interpreta la personalidad original y defiende posturas que la persona real jamás pronunció.

Los thanatobots enfrentan el dilema moral de la pérdida. Foto: Magnific

La propiedad del avatar se divide entre los deudos y la corporación que gestiona los servidores. Las empresas dictan las reglas del juego, modifican el tono de las respuestas mediante actualizaciones y deciden el tiempo de disponibilidad. El luto de los usuarios depende directamente de la estabilidad financiera del proveedor de software.

El psicoanálisis define la muerte biológica y el olvido social como las dos fases del deceso humano. El pago de una suscripción tecnológica introduce el concepto de la muerte digital. El ser querido desaparece por tercera y última vez cuando el cliente cancela el servicio o la empresa cierra sus operaciones.