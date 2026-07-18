¿La conocías? Ella es Karen Beltrán, el primer gran amor del "Canelo" Álvarez

Mucho antes de convertirse en una de las máximas figuras del boxeo mundial y de construir la familia que hoy comparte con Fernanda Gómez, Saúl ‘Canelo’ Álvarez vivió una historia de amor que marcó su vida.

Se trata de Karen Beltrán, la joven con la que mantuvo una relación durante la adolescencia y con quien tuvo a su primera hija, Emily Cinnamon Álvarez.

La historia de amor entre Karen Beltrán y el ‘Canelo’ Álvarez

Aunque el campeón mexicano suele ocupar los titulares por sus logros deportivos o su vida familiar actual, pocos conocen la historia de quien fue su primer gran amor y la mujer que lo acompañó en una de las etapas más difíciles de su vida, cuando aún luchaba por abrirse camino en el boxeo profesional.

La expareja del boxeador es madre de Emily Cinnamon, la hija mayor del campeón mexicano. IG

La historia entre Saúl Álvarez y Karen Beltrán comenzó cuando ambos eran estudiantes de secundaria. Se conocieron siendo apenas unos adolescentes y rápidamente iniciaron una relación sentimental que cambiaría el rumbo de sus vidas.

Poco tiempo después llegó una noticia inesperada: Karen estaba embarazada. Ambos tenían alrededor de 17 años cuando se preparaban para convertirse en padres por primera vez, mientras el hoy multicampeón apenas comenzaba a dar sus primeros pasos como boxeador profesional.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez habla sobre sus primeros años en el boxeo

En diversas entrevistas, el propio ‘Canelo’ ha recordado que aquella fue una de las etapas más complicadas de su vida. Además de entrenar diariamente, debía trabajar para conseguir dinero y cubrir las necesidades básicas de su familia.

El "Canelo" ha contado que enfrentó grandes dificultades económicas cuando nació su primera hija. IG

El pugilista ha confesado que hubo momentos en los que ni siquiera tenía recursos suficientes para comprar leche o pañales para su hija. Incluso trabajó en una paletería mientras perseguía el sueño de convertirse en campeón del mundo.

A pesar de las dificultades económicas, siempre dejó claro que asumir la responsabilidad de ser padre fue una prioridad desde el primer momento.

¿Cómo se llama la primera hija del Canelo?

Fruto de esa relación nació Emily Cinnamon Álvarez Beltrán, la hija mayor del boxeador. Su segundo nombre, ‘Cinnamon’, hace referencia al apodo que ha acompañado al deportista durante toda su carrera, ya que es la traducción al inglés de la palabra "canela".

Aunque su romance terminó hace años, Karen y Saúl mantienen una relación cordial por el bienestar de Emily. IG

Aunque el nacimiento de Emily fortaleció inicialmente el vínculo entre ambos, la relación sentimental no logró consolidarse y, meses después, decidieron tomar caminos separados.

Ninguno de los dos ha explicado públicamente cuáles fueron las razones de la ruptura, pero ambos coincidieron en mantener una relación basada en el respeto para criar juntos a su hija.

¿Quién es Karen Beltrán?

A diferencia del ‘Canelo’, Karen Beltrán ha preferido mantenerse lejos de la vida pública. Rara vez concede entrevistas y procura que su vida privada permanezca fuera de los reflectores.

Karen Beltrán lleva una vida alejada de los reflectores y comparte solo algunos momentos familiares en redes sociales. IG

Sin embargo, a través de sus redes sociales deja ver algunos aspectos de su día a día. En Instagram, donde reúne una comunidad de más de cien mil seguidores, comparte imágenes relacionadas con sus viajes, momentos familiares y publicaciones sobre estilo de vida.

Uno de los aspectos que más llama la atención es su afición por los caballos, una pasión que comparte con Emily, quien desde hace varios años practica equitación de manera competitiva.

Karen suele acompañar a su hija a los distintos torneos ecuestres en los que participa y no pierde oportunidad para celebrar cada uno de sus logros deportivos y académicos.

Además de Emily, también es madre de Tadeo, un niño de aproximadamente 11 años, quien aparece con frecuencia en sus publicaciones familiares.

¿Cómo es la relación actual de Karen Beltrán y el ‘Canelo’ Álvarez?

Aunque su romance terminó hace muchos años, Karen Beltrán y Saúl Álvarez han demostrado que mantienen una relación respetuosa enfocada en el bienestar de Emily.

El boxeador y Karen han coincidido en eventos importantes como la graduación y los XV años de su hija. IG

En distintas ocasiones han sido vistos juntos durante los momentos más importantes de la vida de su hija, como su graduación de secundaria en Estados Unidos o la espectacular fiesta de XV años que organizaron para ella en Guadalajara.

Aquella celebración reunió a familiares y amigos cercanos y destacó por las presentaciones musicales de Grupo Firme y Carín León, reflejando el estrecho vínculo que ambos mantienen como padres.

¿Cuántos hijos tiene ‘Canelo’ Álvarez?

Tras su separación de Karen Beltrán, la vida sentimental de Saúl Álvarez tomó nuevos rumbos. El boxeador tuvo una relación con Valeria Quiroz, con quien se convirtió en padre de Mía Ener.

Saúl 'Canelo' Álvarez tiene 5 hijos en total, dos niñas con su esposa Fernanda Gómez. IG

Más adelante nació María Fernanda, fruto de su relación con Fernanda Gómez, hoy su esposa, y posteriormente llegó Saúl Adiel, su único hijo varón, nacido de una relación con Nelda Sepúlveda.

En 2025, nació Eva Victoria, su segunda hija que procreó junto a su esposa Fernanda Gómez y la más pequeña de la familia.

El campeón mexicano ha procurado mantener una relación cercana con todos sus hijos y ha dejado claro que Emily ocupa un lugar muy especial por haber sido quien lo convirtió en padre cuando apenas comenzaba a construir su carrera.