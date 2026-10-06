Kylie Jenner debutará como protagonista en una serie de suspenso producida por Kim Kardashian

Kylie Jenner está lista para dar uno de los pasos más importantes de su carrera lejos de los realities y el universo de las redes sociales. La empresaria incursionará de lleno en la ficción como protagonista de Bachelorette Weekend, una nueva serie de suspenso que prepara Hulu.

¿De qué tratará la serie que protagonizará Kylie Jenner?

La historia de Bachelorette Weekend comienza con una celebración que rápidamente se transforma en una pesadilla. La trama sigue a un grupo de amigas que se reúne para disfrutar de una despedida de soltera, pero el ambiente festivo cambia por completo cuando la novia aparece asesinada en una piscina.

Kylie Jenner será una novia asesinada: su personaje aparecerá muerto en una piscina, pero será clave para resolver el misterio de la serie. IG kyliejenner

El personaje interpretado por Kylie Jenner morirá al inicio de la historia, pero eso no significa que desaparezca de la trama. Por el contrario, su personaje será una pieza fundamental para reconstruir los acontecimientos que llevaron al crimen.

Después del asesinato, las amigas más cercanas de la víctima se convertirán en sospechosas y la serie irá revelando los secretos, relaciones y conflictos que rodeaban al grupo antes de aquella noche.

Así, aunque Kylie no permanecerá físicamente en pantalla durante toda la historia, su personaje será una especie de hilo conductor del misterio y tendrá un peso central en la resolución del caso.

Kim Kardashian ayudó a Kylie Jenner a conseguir su primer protagónico

La llegada de Kylie al proyecto tiene además un componente familiar. El guion de Bachelorette Weekend llegó inicialmente a Kim Kardashian con la intención de que participara como productora.

Kim Kardashian impulsó el proyecto para su hermana: la empresaria recibió originalmente el guion y consideró que era el vehículo ideal para el debut protagónico de Kylie. IG kyliejenner / kimkardashian

Al conocer la historia, Kim consideró que podía ser un vehículo ideal para que su hermana menor asumiera un papel protagónico en la ficción. Por ello, le presentó el proyecto a Kylie y ambas se involucraron rápidamente en la producción.

Kim y Kylie serán productoras ejecutivas junto con Lauren Oliver y Aaron Kaplan, entre otros nombres relacionados con el desarrollo de la serie. La producción corre a cargo de Kapital Entertainment en colaboración con 20th Television.

La serie está basada en un libro inédito de Flora Collins y fue adaptada para televisión por Lauren Oliver, autora conocida por novelas como Before I Fall, Delirium y Panic. La escritora también ha incursionado previamente en el terreno de los thrillers psicológicos.

Kylie Jenner da el salto a la actuación

Aunque este será su primer papel protagónico importante, Kylie Jenner ya comenzó a explorar la actuación. En 2026 tuvo una participación especial en The Moment, película de A24 protagonizada por Charli XCX, donde interpretó una versión ficticia y exagerada de sí misma.

Kylie Jenner ya había probado suerte como actriz: antes de este proyecto, tuvo un cameo en The Moment, película protagonizada por Charli XCX. Foto: Instagram Kylie Jenner

En aquella ocasión, la empresaria reconoció que estaba nerviosa por salir de su zona de confort. Ahora, Bachelorette Weekend supone un reto mucho mayor, pues tendrá que sostener uno de los personajes centrales de una historia de misterio.

La nueva faceta llega mientras Kylie continúa formando parte de The Kardashians, el reality de Hulu que sigue la vida de su familia y del que también es productora ejecutiva. La octava temporada está programada para estrenarse el 8 de octubre.

¿Cuándo se estrena Bachelorette Weekend, la serie de Kylie Jenner?

Kylie parece decidida a construir su propio camino en la ficción. Con Bachelorette Weekend, la empresaria no solo probará suerte como actriz, sino que también tendrá voz en la producción de una historia de suspenso.

El misterio estará basado en una obra inédita: Bachelorette Weekend parte de un libro de Flora Collins y será adaptada para televisión por Lauren Oliver. Foto: Instagram kyliejenner

Por ahora, el rodaje, el resto del elenco y la fecha de estreno permanecen pendientes de confirmación. Lo que sí está claro es que Kylie Jenner está a punto de cambiar los realities y las redes por un escenario mucho más oscuro: el de una novia asesinada cuyo pasado podría esconder la clave de todo un misterio.